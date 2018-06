São Paulo e Santos duelam em busca da primeira vitória em clássicos na temporada

Evitar a segunda derrota em clássicos no ano é tarefa prioritária para São Paulo e Santos, que se enfrentam hoje, às 17h, no Morumbi, pela oitava rodada do Paulistão. Em busca de afirmação, as equipes fazem o duelo para “desencantar” na temporada, que para ambos começa com oscilações e deixa os torcedores preocupados.

+ Receoso, Dorival espera 'prejuízos menores possíveis' para o São Paulo em clássico

Para os mandantes, o jogo ainda marca o desafio ingrato de tentar melhorar o retrospecto recente diante dos principais rivais paulistas. Nos últimos dez clássicos, o São Paulo venceu apenas dois (2 a 0 sobre o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão passado e 2 a 1 sobre o Santos, no segundo). Contra os rivais de hoje, foram seis derrotas nos últimos dez encontros. No primeiro clássico deste ano, perdeu por 2 a 1 para o Corinthians.

Apesar da sequência de quatro vitórias seguidas, duas no Estadual e duas na Copa do Brasil, o sinal de alerta está ligado no São Paulo, que ainda não mostrou futebol convincente e ouviu vaias mesmo com resultados positivos. As cobranças recaem sobre Dorival Junior, que entre reclamações sobre o calendário apertado e a espera de um entrosamento que parece não chegar ao time, já começa a ser questionado no Morumbi.

E o desafio para hoje tem um drama a mais para o tricolor: o time precisou viajar às pressas para Maceió, para enfrentar o CSA pela Copa do Brasil na quinta, e teve pouco tempo para treinar para o clássico. Para piorar, o zagueiro Rodrigo Caio, suspenso por tomar o terceiro amarelo na sexta rodada, terá de cumprir suspensão hoje, já que o duelo contra o Ituano, pela sétima, foi adiado para a próxima quarta-feira por causa do torneio nacional.

Do lado santista, o desafio de Jair Ventura é mostrar ao torcedor que suas apostas podem dar resultado, mesmo que o time ainda esteja buscando sua forma ideal. Para esquecer o tropeço diante do Palmeiras por 2 a 1 no primeiro clássico do ano, o Santos buscará a posse de bola para envolver os rivais de hoje. O duelo ainda marcará o primeiro grande teste para Gabigol, de volta ao Santos e que busca retomar o bom futebol que não conseguiu mostrar na Europa.

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Santos

São Paulo: Sidão; Militão, Bruno Alves, A. Martins (Arboleda) e Edimar; Jucilei, Petros e Nenê; Cueva, Marcos Guilherme e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Santos: Vanderlei; D. Guedes, L. Veríssimo, G. Henrique e Caju; Alison, Renato (J. Mota) e Vecchio (V. Bueno); E. Sasha, Copete e Gabigol. Técnico: Jair Ventura.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Morumbi.

Horário: 17h