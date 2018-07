São Paulo e Santos fazem duelo em busca de afirmação

Lutando por objetivos opostos neste Brasileirão, São Paulo e Santos farão hoje às 17h, no Pacaembu, um duelo por afirmação. O time alvinegro quer mostrar que ainda tem chance de ser campeão, enquanto o tricolor busca uma sequência de bons resultados para afastar o risco de rebaixamento no torneio. As equipes fizeram mistério durante a semana, com treinos fechados e poucas dicas de possíveis escalações.

+ Santos tem retornos de Bruno Henrique e Victor Ferraz para o clássico

Depois da boa atuação diante do Flamengo, no último domingo, em que venceu por 2 a 0, a tendência é que Dorival Junior escale o São Paulo sem novidades para o duelo contra os santistas, mantendo Jucilei como primeiro volante e Edimar na lateral-esquerda.

Na equipe visitante, Levir Culpi terá de fazer escolhas: Daniel Guedes ou Victor Ferraz, recuperado de lesão, para a lateral-direita; e, no setor ofensivo, a escalação de Alison ao lado de Copete. Devido ao impasse contratual com Zeca, Jean Mota jogará na lateral-esquerda.

Prováveis escalações:

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Hernanes, Petros, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto. Técnico: Dorival Junior.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz (D. Guedes), L. Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete (Alison) e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Local: Pacaembu.

Horário: 17h.

Transmissão: Pay-per-view.