São Paulo e Santos iniciam a 'final antecipada'

Pela tradição e pela força de seus elencos, São Paulo e Santos são considerados os grandes favoritos ao título estadual deste ano, pois a outra semifinal do campeonato reúne dois clubes de menor expressão: Prudente e Santo André.

Esse ingrediente só aumenta o clima de decisão que tomará conta do Morumbi na tarde deste domingo. E sair com a vantagem no primeiro jogo é importante para poder decidir com calma no dia 18 de abril, quando eles voltam a se enfrentar, na Vila Belmiro.

Dono da melhor campanha do Paulistão, o Santos deve apostar na manutenção do esquema ofensivo, com o trio Robinho, Neymar e André no ataque. Mas o técnico Dorival Júnior prega seriedade e concentração para sair do Morumbi com bom resultado.

No lado do São Paulo, o esforço é para conter o envolvente ataque santista. Mas o técnico Ricardo Gomes mostra tranquilidade, pois entende que seu time finalmente atingiu o estágio que ele gostaria de ver. Por isso, acredita na vitória neste domingo.

De qualquer maneira, o torcedor tem a certeza de que verá neste domingo, no Morumbi, uma decisão cheia de emoção e bom futebol. Mesmo porque, é difícil negar que São Paulo e Santos fazem uma verdadeira final antecipada de campeonato.