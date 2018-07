São Paulo é superado em casa por time da Série C e se complica na Copa do Brasil

O São Paulo largou mal na sua "Copa do Mundo", como o volante Hudson havia classificado a disputa da Copa do Brasil. Uma derrota para o Juventude por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela rodada de ida das oitavas de final, gerou vaias, protestos e cobranças da torcida, além de complicar a situação do time do técnico Ricardo Gomes. Agora é preciso vencer por dois de diferença em Caxias do Sul (RS), no próximo dia 21, para avançar às quartas de final.

Ricardo Gomes, que havia empatado contra o Internacional na sua estreia, continua sem vencer à frente do time. Nesta quarta-feira foi o seu primeiro jogo no Morumbi. O treinador foi poupado pela torcida; o time, não. Gritos pedindo "raça" era o que mais se ouvia nas arquibancadas.

O Juventude, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e é comandado pelo ex-zagueiro Antonio Carlos Zago, foi mais eficiente e competente dentro de campo. Chavez salvou o péssimo primeiro tempo do São Paulo. O atacante argentino, que marcou um belo gol de cabeça, evitou que o time de Ricardo Gomes fosse para o intervalo em desvantagem.

Isso porque o Juventude abriu o placar logo aos nove minutos ao aproveitar uma falha completa da defesa tricolor e um vacilo do goleiro Dênis. O chute de Roberson passou entre o goleiro e a trave.

Sair na frente fez com que o time de Caxias do Sul apostasse mais nos contra-ataques, como foi o gol, e se fechasse na defesa. A vida do São Paulo piorou: sem criação no meio de campo, a equipe tinha dificuldade de chegar ao gol. E os poucos que foram ao Morumbi - pouco mais de 6 mil torcedores - passaram a reclamar.

Um dos alvos da torcida foi o lateral-esquerdo Carlinhos. Um cruzamento errado, antes do empate, foi motivo de xingamentos e vaias. E ele deu o troco: quando alçou a bola na área com perfeição (e Chavez mostrou como se cabeceia uma bola, aos 39 minutos, e fez o 1 a 1), pediu que a torcida aplaudisse mais a equipe. Houve quem aprovou a atitude e quem não gostou. "Sei que o time não está ajudando, mas só pedi que apoiassem da forma como estavam vaiando", afirmou.

Ricardo Gomes buscou arrumar o time no vestiário e o São Paulo voltou para o segundo tempo com Michel Bastos no lugar de João Schmidt. Foi uma substituição acertada e que trouxe resultado. A equipe melhorou, passou a criar mais chances de gol, mas não conseguiu virar.

E pior: sofreu mais o segundo. Thiago Mendes cometeu um pênalti em Lucas e o Juventude voltou a ficar na frente. Roberson cobrou no meio do gol e não deu chances para Dênis e colocou o São Paulo em crise.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 2 JUVENTUDE

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Maicon, Lyanco e Carlinhos; João Schmidt (Michel Bastos), Hudson e Thiago Mendes (Luiz Araújo); Cueva, Chavez e Kelvin (Gilberto). Técnico: Ricardo Gomes.

JUVENTUDE - Elias; Neguete, Klaus, Ruan e Pará; Vacaria (Wanderson), Bruninho, Wallacer, Felipe Lima (Lucas) e Roberson; Hugo. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Roberson, aos 9, e Chavez, aos 39 minutos do primeiro tempo; Roberson (pênalti), aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lyanco (São Paulo); Bruninho (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Ruan (Juventude).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 145.406,00.

PÚBLICO - 6.643 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).