São Paulo e Uruguai lamentam a morte de Pedro Rocha

SÃO PAULO - O São Paulo e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgaram notas em seus respectivos sites oficiais, nesta terça-feira, para lamentar a morte de Pedro Rocha, que faleceu na noite da última segunda, na capital paulista. O ex-jogador, que completaria 71 anos justamente nesta terça, sofria com uma doença cerebral degenerativa e passou por uma internação na Santa Casa de Misericórdia.

"O São Paulo Futebol Clube comunica com o mais profundo pesar e saudade o falecimento de seu eterno craque Pedro Rocha, El Verdugo (O Carrasco), em São Paulo, na noite da última segunda-feira", escreveu o clube do Morumbi em sua nota oficial, na qual depois pontuou que o uruguaio foi "um dos maiores nomes da história do Tricolor" e faria aniversário nesta terça.

A nota oficial também destacou que Pedro Rocha foi o único jogador do Uruguai a ter disputado quatro Copas do Mundo, entre 1962 e 1974, e chegou a ser o "ídolo máximo de toda uma geração de são-paulinos". Ao lamentar a morte, o clube ainda enfatizou que o craque ganhou o apelido de El Verdugo porque "''matava'' os adversários com a sua categoria, seu chute fortíssimo, suas cabeçadas arrasadoras e sua visão de jogo".

A AUF, por sua vez, exaltou a trajetória de Pedro Rocha na seleção uruguaia, defendida pelo ex-meio-campista e atacante entre 1961 e 1974, e nos clubes pelos quais passou. A entidade também destacou que o ídolo "é uma glória do futebol uruguaio que nos deixa para passar a fazer parte da eternidade dos campeões que perduram como guardiães da história".

VELÓRIO

O ídolo do São Paulo e da seleção do Uruguai, está sendo velado nesta terça-feira no cemitério Memorial Parque Paulista, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O enterro está marcado para o mesmo local às 17h.