São Paulo elimina o Botafogo-SP e avança às oitavas da Copa SP

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo de muita movimentação e equilíbrio no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o time da capital encarou o anfitrião Botafogo-SP e poderia ter feito um placar elástico. No entanto, ficou satisfeito com uma vitória por 1 a 0 para fechar a noite de sábado e a bateria de jogos da terceira fase.

Na próxima fase, o adversário são-paulino será o Cruzeiro, que avançou ao vencer o Paraná por 6 a 5 nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. O local e o horário do jogo ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Botafogo-SP entrou em campo pilhado com o apoio da torcida, mas pouco fez no primeiro tempo, criando apenas uma oportunidade clara de gol. Fora isso, foi acuado para o campo de defesa e viu o São Paulo chegar com perigo muitas vezes.

Na etapa complementar, a configuração do jogo continuou a mesma e o time da capital passou a chegar com ainda mais perigo. No momento de pressão, foi Fabinho quem se destacou. O meia entrou aos 15 minutos e aos 21 cabeceou uma bola na trave. Três minutos depois, aproveitou o rebote após cruzamento para marcar o único gol da partida.

Os donos da casa tentaram pressionar nos minutos finais, mas não conseguiram apresentar maiores riscos para os adversários e foram eliminados.

Confira os jogos deste sábado pela 3.ª fase da Copa São Paulo:

Atlético-PR 3 x 0 Criciúma-SC

Paraná-PR (5) 1 x 1 (6) Cruzeiro-MG

Penapolense-SP 0 x 1 Desportiva Paraense-PA

Primavera-SP 0 x 1 Vitória-BA

Desportivo Brasil-SP (3) 3 x 3 (5) Londrina-PR

Figueirense-SC 1 x 3 Santos-SP

Boavista-RJ 1 x 5 Internacional-RS

Botafogo-SP 0 x 1 São Paulo-SP