São Paulo embarca para a Colômbia mirando marcar gols fora de casa

O São Paulo embarcou na madrugada desta terça-feira para a Colômbia onde começará a definir uma vaga para a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, de Medellín, esperançoso em construir um bom resultado para o jogo de volta, que acontece na semana que vem no Morumbi.

Para Rogério Ceni, o fundamental é que a equipe marque gols, já que o critério pode ser decisivo para dizer quem passa de fase caso o saldo de gols dos duelos termine igual.

"É cansativo, mas vamos pôr isso na bagagem. Se for o necessário para ser campeão, vamos viajar ainda mais. Vamos firmes para conseguir um resultado favorável e trazer essa decisão para o jogo na nossa casa", afirmou Rogério Ceni.

O time tricolor marcou fora de casa nos três confrontos anteriores e especialmente no jogo contra o Emelec o fato foi decisivo: como ganhou no duelo de ida no Morumbi por 4 a 2, a derrota no jogo de volta por 3 a 2 em Guayaquil garantiu a equipe na semifinal.

A principal novidade entre os relacionados é a inclusão de Alvaro Pereira na lista. O uruguaio está com a seleção do seu país e entra em campo nesta terça contra o Chile antes de ser integrado ao elenco na Colômbia.