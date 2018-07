São Paulo empata com Flamengo e título fica mais longe

Livre do susto, o Flamengo voltou a comandar as ações e passou a controlar de vez as ações do jogo, sempre alternando as laterais para agredir, e ainda contou com generosa ajuda de Muricy Ramalho, que sacou Alexandre Pato - até então o mais lúcido da equipe - para lançar Luis Fabiano. Pato sequer esperou o fim do jogo e foi direto para o vestiário.

Mal deu tempo de experimentar a formação, já que Michel Bastos foi expulso após falta violentíssima em Everton e deixou os companheiros na mão ainda na metade do segundo tempo. O que era difícil, então, se tornou praticamente impossível e restou ao São Paulo tentar se valer dos seus talentos individuais para resolver o jogo, o que não aconteceu.

Pior, aos 42 minutos do segundo tempo, Alecsandro subiu mais do que toda a defesa em cobrança de escanteio para, de cabeça, fulminar Rogério Ceni. Parecia o fim do jogo, mas Luis Fabiano aproveitou a única chance que teve para dar o empate no finalzinho da partida, na raça. Apesar do placar, a sensação é de que o time começa a perder o fôlego na luta pelo título. Será preciso jogar muito mais.

FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 x 2 FLAMENGO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Auro, Antônio Carlos, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Kaká e Paulo Henrique Ganso (Osvaldo); Alan Kardec (Reinaldo) e Alexandre Pato (Luis Fabiano). Técnico: Muricy Ramalho.

FLAMENGO - Paulo Victor; Leonardo Moura, Wallace, Samir (Chicão) e João Paulo; Cáceres (Arthur), Marcio Araújo, Canteros, Gabriel e Everton (Luiz Antônio); Alecsandro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Rogério Ceni (pênalti), aos 17, e Everton, aos 34 minutos do primeiro tempo; Alecsandro, aos 41, e Luis Fabiano, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Henrique Ganso (São Paulo); Alecsandro, Cáceres e João Paulo (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Michel Bastos (São Paulo).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 593.800,00.

PÚBLICO - 16.598 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).