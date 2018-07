São Paulo empata com Grêmio por 1 a 1 e fica mais longe de vaga na Libertadores

O argentino Chavez brilhou e manteve o faro artilheiro, mas isso não foi suficiente para dar a vitória ao São Paulo. O atacante fez um golaço, mas depois viu o Grêmio empatar e sair do estádio do Morumbi, na capital paulista, com o placar de 1 a 1, resultado pela 35.ª rodada que deixou a equipe paulista distante do G-6 no Campeonato Brasileiro e quase fora da Copa Libertadores de 2017.

Chavez chegou ao clube tricolor com a ingrata missão de substituiu o compatriota Calleri, que em pouco tempo conquistou a torcida com gols, principalmente na Libertadores. E o atacante argentino acabou marcando seis gols em seu início no São Paulo, mas depois viveu um jejum de 10 partidas sem marcar.

Ele já estava sentindo o peso do tabu quando voltou a balançar as redes na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians. Mais aliviado, teve boa atuação diante do Grêmio e colocou o São Paulo em vantagem no primeiro tempo, após receber um ótimo lançamento de João Schmidt. Ele protegeu bem a bola e tocou por cobertura, deixando o goleiro Marcelo Grohe sem chances de defesa.

O confronto estava tranquilo para o time da casa, que conseguia tocar bola no ataque e exigia grandes defesas de Marcelo Grohe. O Grêmio pouco incomodava, mas em uma bobeada do lateral-esquerdo chileno Mena, Ramiro apareceu livre pela direita e mandou rasteiro no canto oposto, empatando o duelo.

Depois disso, o São Paulo tentou voltar a ter vantagem no marcador, mas o Grêmio se posicionou atrás da linha da bola, se defendeu com eficiência e a dupla de zaga Pedro Geromel e Wallace Reis fez de tudo para anular Chavez. E conseguiu voltar para Porto Alegre com um ponto.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 1 GRÊMIO

SÃO PAULO - Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes (Hudson), João Schmidt e Cueva; David Neres, Chavez e Luiz Araújo (Carlinhos). Técnico: Ricardo Gomes.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson (Jailson), Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro e Douglas; Pedro Rocha (Everton) e Luan (Batista). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Chavez, aos 11 minutos do primeiro tempo; Ramiro, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Buffarini, Luiz Araújo e Chavez (São Paulo); Walace e Wallace Reis (Grêmio).

ÁRBITRO - Jaílson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 276.590,00.

PÚBLICO - 21.933 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).