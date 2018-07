São Paulo empata com Inter e se complica no Brasileirão

Empate era uma palavra que não cabia nos dicionários de São Paulo Internacional , mas graças a uma jornada inspirada do colorado Alisson e de um erro grotesco de arbitragem, os rivais acabaram no 1 a 1 e deixaram o caminho aberto para o Cruzeiro assegurar o bicampeonato. Com o resultado, os mineiros ficam com quatro pontos de vantagem sobre o Tricolor e com um jogo a menos.

Não havia mistério algum nos ingredientes do confronto. Aos donos da casa, era a chance de colocar rara pressão no Cruzeiro e chegar ao clássico contra o Palmeiras em condições de ultrapassar - ainda que temporariamente, já que a equipe celeste terá um jogo a menos - os mineiros na liderança em caso de tropeço contra o Santos. Para o Inter, desenhava-se o melhor remédio para curar a ressaca do massacre sofrido para o Grêmio no fim de semana e a chance de regressar ao G-4.

Embalado por uma série de seis partidas invictas, o Tricolor partiu para cima apostando na movimentação de Ganso e Kaká, com ampla liberdade para transitarem em todas as faixas de campo. A falta de velocidade de Alan Kardec e Luis Fabiano era compensada com uma presença física na área muito maior. E foi assim que os donos da casa controlaram a partida desde o início.

Desfalcado de seus maiores talentos (D'Alessandro ficou fora por dores musculares e Aránguiz está com a seleção do Chile), o Colorado respondeu como se esperava e espremeu as linhas de marcação para não dar campo ao rival. A válvula de escape era Nilmar, perigo constante alojado entre as linhas defensivas do rival.

A partida se desenvolvia de forma interessante, até que o gol de Paulão mudou tudo aos 17 minutos. Não pelo tento em si, mas pelo fato de o zagueiro estar escandalosamente impedido no lance ao lado de outros dois colorados na cobrança de falta de Alex, que Bertotto desviou para o companheiro, claramente em condição irregular. Transtornados, os jogadores foram para cima de Heber Roberto Lopes, que validou o lance.

O desespero talvez não tivesse tomado conta do time se Alisson não tivesse operado dois milagres em chutes à queima-roupa de Lucão três minutos depois. Antes, ainda no mesmo lance, a bola ainda tocou a trave. O time sentiu o baque e passou o resto da primeira etapa se revezando entre tentar furar o bloqueio do rival e reclamar da sofrível arbitragem de Heber Roberto Lopes.

ARTILHEIRO

Marcar no início do segundo tempo parecia ser a única chance dos donos da casa voltarem ao jogo e coube mais uma vez a Luis Fabiano desafogar a equipe. Aos quatro minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Hudson e finalmente venceu Alisson.

O gol animou o Tricolor, que mesmo aos trancos e barrancos passou a pressionar o adversário e mais uma vez parar no inspirado goleiro colorado. Satisfeito com o resultado, o Inter se fechou e passou a ameaçar nos contra-ataques, mas acabou vendo o placar com bons olhos.

Pior para o São Paulo, que praticamente dá adeus ao título e agora deve se concentrar em assegurar o segundo lugar para conseguir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O Inter, por sua vez, continua firme para também chegar lá.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 INTER

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Hudson (Auro), Lucão (Paulo Miranda), Edson Silva e Michel Bastos; Souza, Denilson, Ganso (Osvaldo) e Kaká; Luis Fabiano e Alan Kardec. Técnico - Muricy Ramalho.

INTER - Alisson; Paulão, Ernando e Alan; Wellington Silva (Gilberto), Ygor, Matheus Bertotto, Alex (Taiberson) e Fabrício; Jorge Henrique e Nilmar (Wellington Paulista). Técnico - Abel Braga.

GOLS - Paulão, aos 17 minutos do primeiro tempo; Luis Fabiano, aos 4 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa/SC).

CARTÕES AMARELOS - Auro, Rogério Ceni, Kaká e Ganso (São Paulo); Taiberson e Ygor (Inter).

CARTÃO VERMELHO - Fabrício (Inter).

RENDA - R$ 516.530.

PÚBLICO - 22.531 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).