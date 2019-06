São Paulo empata com o lanterna Avaí e supera maior jejum de vitórias

O São Paulo só empatou com o lanterna Avaí na noite deste sábado, na Ressacada. Inofensivas, as equipes não saíram do 0 a 0 no jogo da oitava rodada do Brasileirão.

O resultado fez o São Paulo superar seu maior jejum de vitórias nesta temporada: chegou a seis jogos sem ganhar, com três empates e três derrotas. O time tricolor está em sétimo lugar na tabela do Brasileirão, com 13 pontos.

O Avaí, por sua vez, segue sem vencer no Brasileirão. A equipe é a lanterna do campeonato, com apenas quatro pontos.

O primeiro tempo na Ressaca foi péssimo. O São Paulo afunilava as jogadas pelo meio e não conseguia abrir espaços para finalizar, enquanto o Avaí mostrava por que está na lanterna no campeonato e também não levava perigo.

As melhores chances do São Paulo - que não assustaram tanto - saíram com Alexandre Pato. Primeiro, o atacante aproveitou cruzamento e cabeceou ao lado da meta de Vladimir. Depois, cobrou falta que desviou e foi para a linha de fundo. Nenhuma finalização certa ao gol durante na primeira etapa.

Do outro lado, Tiago Volpi foi ameaçado quando errou domínio e quase entregou para o adversário, mas conseguiu consertar a jogada. Ele ainda teve de fazer uma defesa em chute de Getúlio.

O São Paulo ainda perdeu Everton aos 38 minutos de jogo. O meia sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído por Calazans.

O segundo tempo começou mais agitado, mas as equipes voltaram a mostrar dificuldades na criação. Foram muitos erros de passes e cruzamentos que eram afastados pelos zagueiros. O São Paulo só foi exigir boa defesa de Vladimir aos 20 minutos, quando Bruno Alves ganhou pelo alto e cabeceou.

Os técnicos mudaram seus ataques, mas as substituições não surtiram efeito e o jogo terminou sem gols na Ressacada. Na próxima rodada, a última antes da parada do Brasileirão para a disputa da Copa América, as duas equipes jogam na quinta-feira fora de casa: o São Paulo visita o Atlético-MG, e o Avaí enfrenta o líder Palmeiras.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 0 SÃO PAULO

AVAÍ: Vladimir, Lourenço, Betão, Kunde e Igor Fernandes; Ricardo (Luan Pereira), Pedro Castro e João Paulo; Getúlio, Caio Paulista (Brizuela) e Brenner (Daniel Amorim). Técnico: Geninho.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan e Tchê Tchê e Vitor Bueno (Igor Gomes); Everton (Calazans), Toró (Everton Felipe) e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS: Betão, Brenner, Ricardo, Luan Pereira, Igor Fernandes (Avaí); Toró, Tchê Tchê (São Paulo).

PÚBLICO: 8.084 torcedores

RENDA: R$ 327.390,00

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis (SC).