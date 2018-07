São Paulo empata com o Sport e se mantém perto da zona de rebaixamento

O São Paulo saiu na frente e teve a chance de voltar para casa com os três pontos e uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, mas o time sofreu o empate do Sport, tomou sufoco no fim, ficou no 1 a 1 e permaneceu em uma situação incômoda na competição, em 13º lugar, com 36 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. E a diferença pode diminuir ao final da rodada porque Figueirense e Internacional ainda vão entrar em campo na rodada.

Os dois times entraram em campo posicionados de maneira parecida, com apenas um homem na frente, Rogério do lado dos pernambucanos e Chavez no time paulista. Por isso a disputa ocorreu sobretudo no meio, onde as marcações levavam vantagem e os passes errados se sobressaíam.

A primeira chance do jogo veio com Rogério, que recebeu sozinho no ataque, mas chutou muito mal. A resposta do São Paulo veio com Chavez, que chutou e obrigou Magrão a fazer ótima defesa. O confronto estava equilibrado, mas a defesa tricolor insistia em falhar. Em uma bobeada de Rodrigo Caio, Diego Souza invadiu a área, mas Maicon travou na hora certa.

Como tinha dificuldade em se aproximar da área rival, o São Paulo passou a arriscar chutes de média e longa distância. Foi assim que, em um contra-ataque, Chavez mandou para fora. E aos 19, na entrada da área, com Carlinhos, que mandou a bola no travessão. Cinco minutos depois, Thiago Mendes chutou da entrada da área e abriu o placar.

A partir daí, o time manteve a posse de bola e quase não dava chances para o Sport. Só que no final do primeiro tempo, quando o time tocava a bola na defesa para deixar o tempo passar, Matheus Reis passou errado e permitiu aos pernambucanos irem ao ataque. Na sequência da jogada, aos 42, Diego Souza pegou de voleio e empatou o duelo.

Após o intervalo, os técnicos mexeram em suas equipes. Ricardo Gomes consertou o lado esquerdo da defesa ao colocar Buffarini no lugar de Matheus Reis, que estava muito mal. Já Oswaldo de Oliveira optou por ter um ataque mais incisivo, colocando Vinícius Araújo e pouco depois Apodi.

As mudanças deixaram o jogo mais aberto, com chances para os dois lados. Buffarini, duas vezes, levou perigo ao gol de Magrão. A resposta do Sport veio com Apodi, que mandou na trave, e Rogério, que finalizou fraco. João Schmidt, pouco depois de entrar, mando forte, por cima do gol. E Samuel Xavier, aos 34, chutou cruzado, com perigo, levantando a torcida local. E aos 43, Denis fez ótima defesa em chute de Apodi, garantindo o empate.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 SÃO PAULO

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Matheus Ferraz e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Diego Souza, Everton Felipe (Apodi) e Gabriel Xavier (Vinícius Araújo); Rogério (Edmilson). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis (Buffarini); Hudson, Thiago Mendes (João Schmidt), Michel Bastos, Kelvin (Jean Carlos) e Carlinhos; Chavez. Técnico: Ricardo Gomes.

GOLS - Thiago Mendes, aos 24, e Diego Souza, aos 42 minutos do 1º tempo.

JUIZ - Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS - Michel Bastos e Buffarini.

RENDA - R$ 181.170,00.

PÚBLICO - 11.424 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).