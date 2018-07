São Paulo empata e garante vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana

Como na ida havia sido 1 a 1, o São Paulo avançou pelo critério de gols fora. Seu próximo adversário sai do confronto entre outro equatoriano, o Emelec, e a Universidade de Chile, atual campeã. No jogo de ida, em Santiago, empate em 2 a 2.

Depois de perder dois pênaltis nos últimos dois jogos, o São Paulo reclamou da não marcação de dois pênaltis no primeiro tempo contra a LDU de Loja, um sobre Ademilson outro em cima de Paulo Miranda. No segundo, o paraguaio Julio Quintana Rodríguez parecia ter indicado pênalti, Rogério até atravessou o campo para bater, mas o juiz tinha, na verdade, marcado tiro de meta.

A única boa notícia para a torcida, que viu uma atuação ruim do São Paulo, foi o que o Vasco perdeu do Inter pelo Brasileirão e se manteve a cinco pontos do time tricolor, o quarto colocado, na zona de classificação para a Libertadores.

O JOGO

Com dores na coxa esquerda, Luis Fabiano era o único desfalque do São Paulo. Seu substituto, Ademilson, não decepcionou e foi o grande nome do time no primeiro tempo. No mesmo estilo de Lucas e Osvaldo, foi mais perigoso do que os seus companheiros de ataque.

Foi ele que, aos 11 minutos, recebeu de Lucas, passou pelo primeiro marcador e foi derrubado claramente na área. O árbitro mandou seguir. Cinco minutos depois, o garoto chegou a empurrar a bola para as redes, depois de driblar o goleiro, mas o Quintana já havia apontado impedimento - desta vez corretamente.

A primeira boa chance que valeu foi só aos 20 minutos, quando Ademilson recebeu de Jadson, girou e bateu forte, para defesa de Palacios. Osvaldo também criou, driblando bonito o marcador e tocando com o lado de dentro do pé, procurando o canto direito. A bola passou tirando tinta da trave.

O grande nome do primeiro tempo, porém, era mesmo Quintana. Já nos acréscimos, Vera tomou a dianteira de Paulo Miranda para proteger a bola que ia sair pela linha de fundo e, na área, acertou uma cotovelada no lateral . O árbitro saiu correndo apontando o meio da área. Os equatorianos reclamaram, os são-paulinos comemoraram e Rogério Ceni atravessou o campo para bater o pênalti.

Só aí é que Quintana explicou que marcara tiro de meta, apenas, para revolta dos donos da casa. Quatro minutos antes, o mesmo Vera havia agido da mesma forma à frente de Ademilson, mas fora da área. O árbitro não apenas marcou falta como deu cartão amarelo ao zagueiro, que poderia ser expulso pela cotovelada em Paulo Miranda.

A torcida, que reclamou bastante da atuação do árbitro, ainda iria se irritar muito no Morumbi. E a culpa foi do time tricolor. Na volta do intervalo começou a se esgotar a paciência com o time, visivelmente superior tecnicamente, mas que não conseguia transformar as chances em gol. Paulo Miranda e Cortez estavam melhores que Lucas e Osvaldo. Jadson errava demais e os volantes não chegavam.

O árbitro também ajudou os donos da casa. Aos 18 minutos, Tolói se lançou sozinho ao ataque e perdeu a bola. Rhodolfo errou na linha de impedimento, deixou Alcívar receber na meia-lua, só com Rogério à frente, e cometeu a falta. O juiz mandou seguir.

O mesmo Rhodolfo falharia logo em seguida, na única chance de gol da LDU. Feraud bateu falta na área, o zagueiro resvalou e Rogério precisou se contorcer para defender.

Só depois dos 30 minutos, porém, é que a LDU se lançou ao ataque, abrindo espaços para o São Paulo. Aos 35, Osvaldo quase fez. Ele deixou o marcador no chão e bateu firme, para boa defesa de Palacios. Ainda que os equatorianos atacassem mais, faltava qualidade. Para o São Paulo, também. E o jogo terminou mesmo sem gols e sem graça.

SÃO PAULO 0 X 0 LDU DE LOJA

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Assunção, Rafael Tolói, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson (Douglas); Lucas, Osvaldo e Ademilson (Willian José). Técnico - Ney Franco.

LDU DE LOJA - Palacios; Gómez, Vera, Cumbicus e Hurtado; Larrea, Mosquera, Féraud e Uchuari (Wila); Fábio Renato e Alcívar. Técnico - Paul Vélez.

ÁRBITRO - Julio Quintana Rodríguez (Paraguai).

CARTÕES AMARELOS - Wellington, Osvaldo, Vera, Cumbicus e Mosquera.

RENDA - R$ 326.533,00.PÚBLICO - 15.208 total

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo! O São Paulo se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

45min - Três minutos de acréscimo.

43min - São Paulo toca a bola e faz o tempo passar.

41min - Osvaldo pega sobra e arrisca de fora da área, mas manda muito longe do gol.

40min - Confusão no gramado. Lucas se desentende com o Larrea, mas o juiz separa a confusão.

38min - Alteração na LDU: sai Uchuary, entra Wila.

37min - Alteração no São Paulo: sai Jadson, entra Douglas.

36min - Wellington arrisca de fora da área, mas manda ao lado do gol de Palacios.

35min - William José faz ótima jogada individual pela esquerda e bate de fora da área. Palacios se estica todo e salva a LDU de Loja.

33min - A LDU começa a sair para o jogo e criar perigo para a zaga são-paulina.

31min - Alteração no São Paulo: sai Ademílson, entra William José.

29min - LDU de Loja adianta a marcação, recupera a posse de bola e começa arriscar jogadas ofensivas.

25min - Público total: 15.208 torcedores.

25min - São Paulo chega mais uma vez com perigo, mas o zagueiro trava a finalização de Lucas.

23min - Após cobrança de falta, a bola passa por todo mundo, Rogério Ceni solta no meio da área, mas ninguém aproveita.

19min - Lucas recebe pela esquerda, corta para o meio e bate rasteiro, assustando o goleiro Palacios.

18min - Feraud recebe ótimo lançamento, sai na cara de Rogério Ceni, mas é derrubado por Rhodolfo, que vai apenas no corpo do atacante. O juiz ignora e manda o lance seguir. Errou mais uma vez!

16min - São Paulo faz boa triangulação, mas invade a área, mas não finaliza e a zaga corta.

14min - São Paulo continua pressioando, mas, sem criatividade, pouca assusta a LDU.

10min - Após cobrança de escanteio, Paulo Miranda cabeceia na rede pelo lado de fora, enganando a torcida, que chega a gritar gol.

7min - Osvaldo tenta jogada individual pela esquerda, cai e pede falta, mas o juiz não marca nada.

5min - São Paulo mantém a posse de bola no campo ofensivo e toca a gira a bola na entrada da área, procurando espaço para criar as jogadas. Em uma delas, Lucas cruza, mas Osvaldo não alcança.

2min - São Paulo volta com a mesma atitude do primeiro tempo. Pressionando a LDU, o Tricolor tenta abrir o placar.

0min - Começou a segunda etapa! Se prevalecer o 0 a 0 o São Paulo estará classificado para as quartas de final!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Apesar de dominar a posse de bola e pressionar o primeiro tempo inteiro, faltou criatividade para o São Paulo chegar com perigo ao gol equatoriano. Já a LDU de Loja ficou recuada a maior parte do tempo e não conseguiu contra-atacar a equipe paulista.

47min - Fim do primeiro tempo!

45min - Paulo Miranda faz boa tabela com Denílson, invade a área e recebe uma cotovelada de Vera. O juiz sinaliza de forma duvidosa, os jogadores do São Paulo comemoram o pênalti. Rogério Ceni então pega a bola e, então, o juiz explica que marcou tiro de meta.

44min - Renato de Azevedo disputa bola pelo alto, cai de mal jeito e precisa de atendimento médico em campo.

42min - Osvaldo tenta pelo meio dessa vez, cai e novamente pede a falta. Julio Quintana manda o lance seguir mais uma vez.

40min - Osvaldo tenta jogada pela esquerda, invade a área, cai e pede pênalti. Dessa vez o juiz acerta e manda o lance seguir.

39min - Wellington e Larrea se estranham após dividida e recebem cartão amarelo.

38min - São Paulo toca bola de pé em pé e tenta encontrar espaço na zaga equatoriana.

35min - A LDU de Loja tenta apertar a marcação e causa dificuldades na saída de bola do São Paulo.

32min - São Paulo toca a bola na intermediária da LDU, que continua toda atrás da linha da bola.

30min - Apesar de pressionar todo o primeiro tempo, o São Paulo não consegue criar jogadas ofensivas e mal assuta a LDU de Loja.

26min - Osvaldo chega atrasado, comete a falta e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

25min - Após bela troca de passes, Osvaldo recebe de Cortez, dribla o zagueiro com o corpo e tenta bater colocado, a bola passa raspando a trave.

22min - Lucas cobra falta na cabeça de Wellington, mas o volante cabeceia mal e a bola passa ao lado do gol.

21min - Ademílson recebe na entrada da área, gira em cima do zagueiro e bate, mas o goleiro espalma.

20min - Ademílson recebe beloa lançamento pela esquerda, passa pelo marcador, mas falha na hora de cruzar e a defesa afasta o lance.

16min - Lucas toca para Jadson, que domina e deixa com apenas um passe deixa Denílson na cara do gol. Porém, o bandeirinha já assinalava impedimento.

14min - A LDU de Loja fica toda no campo de defesa e o São Paulo pressiona para abrir o placar.

11min - Ademílson é derrubado na área, sofre o pênalti, mas o juiz não marca e manda o lance seguir.

9min - Wellington faz boa tabela com Osvaldo, avança pelo meio, invade a área, mas peca na hora da finalização e manda por cima do gol.

6min - Cortez recebe pela esquerda, corta para o meio e bate com perigo, na rede pelo lado de fora.

4min - Osvaldo tenta jogada individual pela direita, recebe uma entrada dura e o juiz marca escanteio. O atacante fica sentindo no gramado e precisa ser atendido pelos médicos.

2min - São Paulo começa pressionando a LDU, que comete muitas faltas para parar o ataque tricolor.

0min - Começou a partida!