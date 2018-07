São Paulo empata no fim com Vasco; assista aos gols da 31ª rodada

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro foi bastante agitada. No Morumbi, O São Paulo escapou de uma derrota que agravaria mais a situação do clube, que já anda bastante conturbada nos bastidores. O gol de Rodrigo Caio no fim do segundo tempo decretou o empate por 2 a 2, que não foi nem um pouco bom para o Vasco, que voltou à lanterna da competição. Na Vila Belmiro, o Santos não encontrou dificuldades contra o Goiás, e fez 3 a 0 logo no primeiro tempo. No fim, vitória santista por 3 a 1. O Internacional foi ao Maracanã e bateu o Flamengo por 1 a 0, resultado que mantém os colorados na luta pela Libertadores. Já no Mineirão, William brilhou e marcou dois gols na vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense por 2 a 0.

Assista aos gols:

SÃO PAULO 2 X 2 VASCO

SANTOS 3 X 1 GOIÁS

FLAMENGO 0 X 1 INTERNACIONAL

CRUZEIRO 2 X 0 FLUMINENSE

GRÊMIO 2 X 3 CHAPECOENSE