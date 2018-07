São Paulo empata sem gols e garante vaga na final da Copa Sul-Americana

SÃO PAULO - Foi suado, mas o São Paulo conseguiu a classificação à final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time brasileiro empatou sem gols contra a Universidad Católica, do Chile, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e avançou à decisão da competição pela primeira vez na história, e após seis anos longe de uma decisão, por ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida das semifinais, na semana passada, em Santiago.

O adversário do São Paulo na final será conhecido nesta quinta. Na Colômbia, o Millonarios receberá o Tigre, da Argentina. Na partida de ida, em Buenos Aires, o confronto terminou empatado sem gols. Para o clube tricolor, o melhor será o time argentino avançar, pois assim o segundo jogo da decisão será no Brasil. Caso passe o Millonarios, a grande final será em Bogotá.

Antes da final, o São Paulo tem um último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Já garantido na quarta colocação, o time será mandante no clássico contra o Corinthians, neste domingo, no estádio do Pacaembu.

O JOGO

Assim como aconteceu na partida de ida, em Santiago, o jogo no primeiro tempo foi muito nervoso. Mais preocupado em marcar e enervar o São Paulo, o time da Universidad Católica cometia muitas faltas. O clima nada amistoso provocou nada menos que cinco cartões amarelos - sendo que dois dos três que o time brasileiro recebeu foram por reclamação (Rogério Ceni e Denilson).

Com a bola rolando, o São Paulo mostrou mais superioridade e perdeu algumas chances claras de gol. Especialmente o meia Jadson, que teve duas oportunidades - uma para fora e outra defendida pelo goleiro Toselli, que também fez grande defesa em uma falta cobrada por Rogério Ceni. No lado chileno, pouca produtividade e nenhuma ameaça real ao gol são-paulino.

No segundo tempo, o São Paulo voltou disposto a marcar pressão para acuar o adversário. Mas teve muita dificuldade para escapar da forte e violenta marcação da Universidad Católica, que não tinha forças para atacar e conseguir o gol que poderia ser o da classificação.

Irritada com a atuação de Jadson, que perdeu mais uma grande oportunidade na cara de Toselli, a torcida do São Paulo passou a pedir a entrada do meia Paulo Henrique Ganso e foi atendida apenas aos 33 minutos. Com o ex-santista em campo, o time cadenciou mais o jogo e ainda teve duas boas chances - com Luis Fabiano e Lucas. Nos últimos minutos, os chilenos pressionaram, mas não tiraram a vaga são-paulina.

SÃO PAULO 0 x 0 UNIVERSIDAD CATÓLICA-CHI

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson e Jadson (Paulo Henrique Ganso); Osvaldo, Lucas e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-CHI - Toselli; Álvarez, Martinez, Andia e Parot; Costa, Silva (Ovelar), Ríos (Mier) e Cordero; Peralta (Meneses) e Castillo. Técnico: Juan Lasarte.

CARTÕES AMARELOS - Rogério Ceni, Wellington e Denilson (São Paulo); Silva, Álvarez, Costa, Peralta e Andia (Universidad Católica-CHI).

ÁRBITRO - Juan Sotto (Fifa/Venezuela).

RENDA - R$ 1.303.532,00.

PÚBLICO - 55.286 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

SEGUNDO TEMPO

47min - Fim de jogo!

45min - Dois minutos de acréscimo.

43min - Universidad Católica tenta pressionar o São Paulo nos minutos finais da partida.

40min - Público presente: 55.286 pessoas. Renda: R$1.303.532,00.

37min - São Paulo toca a bola no campo de defesa e faz o tempo passar.

35min - Alteração na Católica: sai Ríos, artilheiro da Copa Sul-Americana com 5 gols, entra Mier.

33min - Luís Fabiano perde gol feito! O artilheiro recebe ótimo lançamento, mas bate em cima do goleiro!

32min - Alteração no São Paulo: sai Jadson, entra Paulo Henrique Ganso.

31min - Osvaldo faz bela jogada pela esquerda, bate e o goleiro faz a defesa em dois tempos.

29min - De Menezes cobra escanteio, mas a zaga afasta.

27min - O jogo esfria e o São Paulo começa a gostar do 0 a 0 no placar.

23min - Jadson vê o goleiro adiantado, arrisca de longe, mas manda por cima do gol.

21min - Alteração na Universidad Católia: sai Silva, entra Ovelar.

18min - Após cruzamento, a zaga chilena cochila, mas Luís Fabiano não consegue dominar a bola e o goleiro fica com ela.

16min - Mais um cartão para a Universidad Católica. Em forma de rodízio, Cristián Álvarez recebe o seu amarelo.

14min - Alteração na Universidad de Chile: sai Peralta, entra Menezes.

13min - Jadson perde outro gol! Após ótima jogada de Osvaldo, Luís Fabiano faz o corta-luz, a bola sobra livre para Jadson, que pega muito embaixo e manda longe do gol.

11min - Jadson cobra direto para o gol e Tosseli tira de soco.

10min - Agora é a vez de Silva. Osvaldo passa por três, mas não do defensor chileno, que também recebe cartão.

9min - Lucas escapa de dois jogadores, Costa chega atrasado e acerta o meia são-paulino. Cartão amarelo para ele.

7min - Jadson cobra escanteio, Denílson pega o rebote e manda para o gol, a bola desvia e sai para escanteio.

5min - São Paulo valoriza a posse de bola e espera o momento certo para atacar a equipe chilena.

3min - Jadson arrisca direto para o gol e Toselli espalma para escanteio.

0min - Começa a etapa final!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: São Paulo teve as melhores chances para abrir o placar, mas não aproveitou. Com belas jogadas de Lucas, Osvaldo e Jadson desperdiçaram lances claros de gol e Rogério Ceni deu trabalho para o goleiro chileno. A Universidad Católica tentou apertar a marcação, e acabou fazendo duras faltas no jogadores brasileiros, gerando confusão em alguns momentos da partida.

FRASE:

Rogério Ceni (São Paulo): "Você tem o direito de bater em quem quiser, aqui nós não protegemos ninguém, mas o juíz tem que, no mínimo, se impôr e dar cartão amarelo", sobre a violência dos chilenos na partida.

46min - Fim do primeiro tempo!

42min - Wellington recebe cartão amarelo. Rogério Ceni reclama e também é amarelado.

41min - Jadson lança Osvaldo, bate cruzado e o goleiro pega. No rebote, Luís Fabiano tenta, Toselli salva de novo e na terceira chance o camisa 9 manda para fora.

38min - Após troca de passes, Luís Fabiano arrisca de fora da área, mas manda por cima do gol.

35min - Osvaldo arrisca jogada individual pela esquerda, passa por três marcadores, mas é travado na hora de finalizar.

31min - Após dividida com Paulo Miranda, Parot cai no chão e pede atendimento médico.

30min - Jadson cobra escanteio, mas a defesa afasta o perigo.

28min - Rogério Ceni arrisca no canto do goleiro e Toselli espalma para longe da área.

27min - Luis Fabiano recebe falta na entrada da área. Rogério Ceni na bola!

25min - Jadson recebe ótimo passe de Lucas, chuta forte, mas em cima do goleiro chileno.

20min - BELA JOGADA! Lucas rouba bola no meio, passa por dois jogadores e deixa Jadson na cara do gol. O meia tenta tocar colocado e manda para fora.

17min - Osvaldo aproveita bola no meio-campo e arrisca de fora da área, mas manda por cima do gol.

15min - Lucas faz ótima jogada e lança para Paulo Miranda, mas o lateral não chega e a zaga corta o lance.

13min - Paulo Miranda tenta jogada de efeito, mas acaba desarmado pelos volantes chilenos.

11min - Castillo arrisca cobrança de falta, mas a bola sai por baixo e a defesa do São Paulo afasta o perigo.

9min - Ríos, artilheiro da Copa Sul-Americana, faz boa jogada, mas o atacante chileno não aproveita.

5min - São Paulo começa valorizando a posse de bola e pressiona a Universidad Católica.

2min - Confusão em campo! Peralta faz falta dura em Wellington. Jogadores partem para cima do chileno. Denílson e Peralta recebem cartão amarelo.

1min - Luís Fabiano recebe de costas, se livra da marcação e chuta forte, mas a bola explode no peito do goleiro.

0min - Começa a partida no Morumbi!