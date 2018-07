São Paulo empresta atacante de 19 anos para o Atlético-PR

O São Paulo vai emprestar o atacante Ewandro, de 19 anos, ao Atlético-PR. O jogador, revelado nas categorias de base do time do Morumbi, deve ficar no clube até o fim da próxima temporada para adquirir experiência, até retornar para ficar à disposição do tricolor paulista.

Ewandro foi promovido à equipe profissional no ano passado. No Campeonato Paulista, chegou a atuar em jogos em que o time ia campo com os reservas e até marcou gol. Em 2015 o atacante também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e disputou amistosos pela categoria, mas não chegou a participar do Mundial, realizado na Nova Zelândia.

Desde a chegada do técnico Juan Carlos Osorio, em junho, o jogador teve poucas oportunidades e pouco chegou a ser selecionado para ficar no banco de reservas. Alexandre Pato, Luis Fabiano e Centurion têm sido os mais acionados para as partidas, enquanto João Paulo e Jonathan Cafu ficam entre os suplentes.