São Paulo empresta atacante Henrique para o Granada

O São Paulo acertou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Henrique para o Granada, time da primeira divisão do futebol espanhol. O jogador, que também era desejado pelo Queens Park Rangers (QPR), da Inglaterra, assinou contrato poucas horas antes do fechamento da janela de transferências do inverno europeu.

O anúncio da transação foi feito pelo Granada, que comemorou o fato de contar agora em seu elenco com o artilheiro e melhor jogador do último Mundial Sub-20, realizado em agosto passado, na Colômbia, com o Brasil campeão. Antes, o clube espanhol também havia acertado a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Silva, também titular da seleção brasileira naquele Mundial.

Henrique fica no Granada até 30 de junho, no fim da temporada, com opção de compra por parte do time espanhol. Ele se incorporará ao elenco granadense já na quarta-feira, quando também deverá ser apresentado à imprensa.

O atacante de 20 anos havia chegado a um acordo para se transferir por empréstimo para o QPR, mas a transferência foi vetada pela Premier League (liga que organiza o Campeonato Inglês), que exigia a negociação em definitivo. Diante da inviabilidade do acerto e também sem espaço no São Paulo, onde nunca agradou, Henrique acabou aceitando se transferir para o Granada, atual 16.º colocado no Espanhol.

O São Paulo já não contava com Henrique, tanto que ele nem recebeu um número de camisa para 2012. Diante da ausência de Luis Fabiano, que está machucado, o titular ao lado de Fernandinho é Willian José. A carência de centroavantes fez o clube reintegrar Ademilson, que curtia férias. O jogador de 18 anos, destaque no Mundial Sub-17, já treinou no time reserva nesta terça-feira e deve ficar no banco diante do Guarani, quinta, no Morumbi.