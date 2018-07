São Paulo empresta Auro, mas tem outros seis jogadores treinando em separado

Enquanto o elenco principal realiza pré-temporada nos Estados Unidos sob o comando de Rogério Ceni, seis atletas que não fazem parte dos planos do treinador estão treinando diariamente no CT da Barra Funda à espera de novos clubes. O lateral-direito Auro, que também fazia parte deste grupo, foi emprestado ao América-MG e já se apresentou ao novo time.

Dos atletas que aguardam uma definição sobre seu futuro, o mais conhecido é o lateral-esquerdo Carlinhos. O jogador foi titular do São Paulo em 30 partidas no ano passado, mas foi liberado para procurar outro clube. Com contrato até o fim do ano, pode ser emprestado ou usado como moeda de troca.

O meia Daniel, de 22 anos, também tem contrato até dezembro, apenas. O jogador, que veio do Botafogo, nunca se firmou. Ele chegou a negociar com a Chapecoense e também deverá ser emprestado. Já o atacante Robson, que o São Paulo trouxe do Paraná no encerramento do período de inscrições do Brasileirão do ano passado, deverá ficar treinando até maio se não fechar com nenhum outro clube.

Os outros três atletas que treinam em separado são garotos que completaram 20 anos em 2016 e que, por isso, não têm mais idade para atuar nas categorias de base. Sem espaço no elenco principal, serão emprestados. São eles o zagueiro Lucas Kal, o volante Artur e o atacante Pedro.

Artur e Pedro chegaram a receber chances no time titular do São Paulo durante o Brasileirão, mas serão emprestados para ganhar experiência. O mesmo vale para Kal, titular do sub-20 em diversas conquistas no ano passado.

Nessa mesma situação estava o lateral-direito Auro, que foi promovido precocemente ao elenco principal, não rendeu o esperado e acabou emprestado ao Linense no Paulistão do ano passado. Quando voltou ao São Paulo, foi rebaixado para o sub-20. Na base, virou atacante e fez sucesso. Mesmo assim, não será aproveitado por Ceni, sendo emprestado ao América-MG.

Antes dele, já haviam sido emprestados os laterais-esquerdos Reinaldo (à Chapecoense) e Matheus Reis (ao Bahia), os zagueiro Vitor Tormena (ao Novorizontino) e Iago Maidana (ao São Bernardo), o volante Banguelê (também ao Novorizontino), o goleiro Léo (ao Paraná) e os atacantes Ytalo (ao Audax) e Gabriel Rodrigues (ao Ventforet Kofu, do Japão). O meia Jean Carlos rescindiu e foi para o Goiás.