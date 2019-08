São Paulo empresta Everton Felipe ao Athletico-PR até o fim do ano

O São Paulo emprestou o meia-atacante Everton Felipe para o Athletico-PR até o fim desta temporada. O contrato tem a opção de compra após o término do empréstimo.

Aos 22 anos, Everton Felipe estava sem espaço com o técnico Cuca no São Paulo. Depois de cerca de dois meses sem jogar, ele entrou no segundo tempo da derrota para o Vasco no último domingo.

Neste ano, Everton Felipe atuou em 15 partidas e não marcou. No Campeonato Brasileiro, disputou apenas três partidas, então pode defender o Athletico-PR na competição. Ao todo, ele soma 21 jogos pelo São Paulo, sem gols marcados.

O meia-atacante foi contratado pelo São Paulo em agosto de 2018, quando acumulava boas atuações pelo Sport. Ele tem vínculo com o clube tricolor até o fim de 2022.

Como o São Paulo tem apenas a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim deste ano, Everton Felipe teria poucas oportunidades. O Athletico-PR pagará 100% do salário do jogador.