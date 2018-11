São Paulo empresta goleiro a equipe canadense até o fim de 2019

O São Paulo confirmou nesta terça-feira, 6, o empréstimo do goleiro Lucas Paes, de 20 anos, ao Toronto FC, equipe canadense que disputa a Major League Soccer (MLS), a liga dos Estados Unidos. O acordo é válido até o fim da temporada de 2019, e o novo clube do jogador terá opção de compra ao término do período.

Paes era o quarto na linha sucessória do gol são-paulino, atrás de Jean, Sidão e Lucas Perri - este último formado com ele em Cotia, sede das categorias de base do clube. Na última semana, o Estado mostrou que o São Paulo não tem tradição de utilizar na equipe profissional os goleiros criados em suas divisões inferiores.

Com a ida do goleiro para o Canadá, Júnior, também formado em Cotia, acabou convocado para integrar os treinos na manhã desta terça e, a partir de agora, fará parte do elenco orientado por Diego Aguirre.

Everton treina normalmente e vai reforçar equipe no clássico

As atividades desta terça tiveram os titulares fazendo trabalho de recuperação física e os reservas treinando com bola em campo reduzido. O meia-atacante Everton tem ido a campo normalmente desde o último sábado, o que indica que ele poderá reforçar o São Paulo no sábado, quando a equipe enfrenta o Corinthians, às 17h, em Itaquera.

Quem também volta a ficar à disposição de Aguirre são o goleiro Jean e o volante Hudson, ausentes no empate em 2 a 2 com o Flamengo, no domingo, porque estavam suspensos. O time tricolor é o quarto colocado na tabela, com 57 pontos, apenas dois acima do Grêmio, hoje a maior ameaça à sua posição dentro do G-4.