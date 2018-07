São Paulo empresta João Schmidt ao Vitória de Setúbal, de Portugal

A diretoria do São Paulo anunciou neste domingo o empréstimo do volante João Schmidt ao Vitória de Setúbal. Promessa das divisões de base do clube paulista, o meio-campista, de 21 anos, foi cedido ao clube português por uma temporada e se transfere com a expectativa de adquirir experiência e ritmo de jogo.

"Tive umas três propostas, mas escolhi o Vitória de Setúbal porque me vejo em condições de chegar pra jogar, adaptação rápida, perto de Lisboa. É um time que disputas grandes competições e tem feito boas campanhas", explicou, ao site oficial do São Paulo.

João Schmidt espera se firmar no Vitória de Setúbal para conquistar chances com o técnico Alexandre Gallo na seleção que representará o Brasil no torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos do Rio, em 2016. "Tenho o objetivo de voltar à Seleção e disputar às Olimpíadas, e pra isso preciso estar jogando, me destacar", disse.

Promovido aos profissionais do São Paulo em 2012, João Schmidt vinha tendo poucas oportunidades com o técnico Muricy Ramalho, que considera os volantes Maicon e Souza como titulares absolutos. O jovem, porém, agradeceu o São Paulo e espera ter mais sucesso no clube no futuro.

"Tudo o que tenho conquistado na vida foi dentro do São Paulo. Às vezes, a gente fica chateado de não jogar, mas é assim mesmo. Trabalhei com grandes técnicos e jogadores, foram três anos de muito aprendizado no profissional. O São Paulo me formou e sou muito grato por isso", finalizou.