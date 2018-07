São Paulo empresta jogadores ao Santo André

SÃO PAULO - Ao mesmo tempo em que o técnico Emerson Leão se vira para encontrar um jogador que possa atuar improvisado na lateral direita do São Paulo no jogo de quinta-feira contra o Paulista de Jundiaí, o clube oficializou o empréstimo do único outro lateral-direito de ofício que tinha no elenco. Lucas Mendes, que foi campeão paulista sub-20 no ano passado e estava sendo observado entre os profissionais no CT da Barra Funda, foi cedido ao Santo André, da segunda divisão do Campeonato Paulista.

Mas Lucas Mendes não foi o único ex-são-paulino apresentado nesta terça-feira no Estádio Bruno José Daniel. O meia Sergio Mota também foi emprestado pelo São Paulo ao time andreense, que tenta voltar à elite do futebol paulista.

Sem ter justificado ainda todas as esperanças depositadas sobre ele, Sergio Mota, de 22 anos, quer dar a volta por cima. "Esse é mais um desafio na minha carreira. O mais importante é a gente estar feliz onde trabalha. O ambiente é excelente e espero me dar bem com todos, e, assim, fazer um grande trabalho", disse o meia, que já foi emprestado para Toledo (PR), Ceará e Icasa em temporadas passadas.

Já o lateral-direito Lucas Mendes, que faz 20 anos no próximo dia 19, acha que está tendo a primeira grande chance de sua carreira. "Foi muito bom acertar aqui com o Santo André. É uma grande equipe e farei tudo para ser titular, quando voltar para o São Paulo já estarei mais experiente e preparado", comentou.

Atualizado às 12h16 do dia 15 de fevereiro de 2012