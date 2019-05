São Paulo empresta Jonatan Gómez ao CSA até o fim desta temporada

O CSA anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante argentino Jonatan Gómez até o fim desta temporada. O jogador foi emprestado pelo São Paulo.

"Com parte do recurso pela transferência do nosso jogo com o Flamengo, acabamos de trazer por empréstimo, um extraordinário jogador: Jonatan Gómez, argentino, meia-atacante, segundo volante, que pertence ao São Paulo Futebol Clube. Acabamos de assinar o contrato, ele chegará aqui nesta terça-feira, para se apresentar e fazer parte do nosso grupo, é assim que trabalhamos com o CSA, sempre fortalecendo e pensando no que há de melhor para o nosso clube", afirmou o presidente do CSA, Rafael Tenorio.

Jonatan Gómez atuou apenas três vezes pelo São Paulo em 2019, sendo a última contra o São Caetano, em 21 de março, ainda pela fase de grupos do Pualistão. Em 2018, ele esteve emprestado ao Al-Fayha, da Arábia Saudita.

O argentino foi contratado pelo São Paulo em 2017, quando estava no Santa Fé, da Colômbia. Ao todo, ele soma apenas 15 partidas pelo clube tricolor e tem contrato até 2020.