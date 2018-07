São Paulo empresta lateral ao XV de Piracicaba

O lateral já vinha treinando com o restante do elenco alvinegro há algumas semanas, mas restava ainda a liberação por parte da diretoria tricolor. O diretor de futebol do XV de Piracicaba, Valmir de Freitas, foi quem confirmou a contratação.

Quem ficará responsável pelo pagamento dos salários do jogador será o time piracicabano. A apresentação oficial deve acontecer nos próximos dias. A expectativa da diretoria era conseguir o empréstimo do atacante Ronieli, que também pertence ao São Paulo, mas ele acabou acertando com o Paulista para a próxima temporada.

O XV de Piracicaba estreia no Campeonato Paulista diante do Santos, no dia 21 de janeiro, no Estádio Barão Serra Negra.