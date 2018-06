São Paulo empresta lateral-esquerdo para o Moreirense, de Portugal

O São Paulo fechou o empréstimo de seis meses do lateral-esquerdo Matheus Reis para o Moreirense, da primeira divisão de Portugal. O jogador de 22 anos e revelado nas categorias de base de Cotia já foi apresentado pelo novo clube, onde fica até o fim da temporada europeia, com a opção de compra ao fim do período.

Matheus Reis será dirigido no time por Sérgio Vieira, técnico que trabalhou no Brasil em clubes como Ferroviária, São Bernardo, América-MG e Atlético-PR. Outro brasileiro contratado recentemente pelo Moreirense foi o atacante Edno, de 34 anos, ex-Corinthians e Portuguesa.

O lateral atuou no ano passado por empréstimo no Bahia. Foram 26 jogos e um gol marcado no ano. No retorno ao São Paulo ao fim do vínculo, Matheus Reis foi informado pela diretoria de que não seria utilizado. O clube fechou nesta janela de transferências a contratação de Edimar, além de contar com o retorno de Reinaldo e a permanência de Junior Tavares.

No fim do ano passado outro jogador com passagem pelo São Paulo acertou com o futebol português. O goleiro Renan Ribeiro rescindiu com o clube do Morumbi para acertar contrato com o Estoril, time que luta para se manter na elite do futebol do país.

TREINO

O São Paulo trabalhou em dois períodos neste sábado. Pela manhã, segundo o site oficial do clube, o técnico Dorival Junior fez atividades que testaram a recomposição da defesa e a marcação na saída de bola. "A entrega dos atletas ao que vem sendo pedido é excepcional", elogiou o treinador após a atividade.