São Paulo empresta meia argentino Cañete para o São Bernardo

O São Bernardo confirmou nesta terça-feira a contratação do meia Cañete, que estava encostado no São Paulo e foi emprestado até o fim do Campeonato Paulista. Vice-presidente de futebol do clube tricolor, Ataíde Gil Guerreiro já afirmou mais uma vez que pretende "recuperar" Cañete para o futebol. O empréstimo ao time do ABC é uma forma de manter o argentino por perto, podendo ser monitorado.

Com 24 anos, Cañete chegou ao São Paulo em 2011, mas uma lesão o impediu de atuar e mostrar seu futebol naquela temporada. Sem ser muito aproveitado no clube paulista, o jogador passou por clubes como Portuguesa e Náutico, porém, sem muito sucesso.

"Vimos no Cañete uma possibilidade viável de darmos um pouco mais de qualidade e experiência ao nosso meio de campo. É um atleta que já defendeu grandes clubes, comandou a Universidad Católica até as quartas de final de uma Libertadores e certamente terá muito a acrescentar na conquista dos nossos objetivos", afirmou Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo.