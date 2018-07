São Paulo empresta meia-atacante Régis ao América-RN

Dos jogadores do elenco do São Paulo, Régis era um dos menos aproveitados. O jogador foi poucas vezes relacionados e sequer entrou em campo no Brasileirão. Depois de comandar o São Paulo no título estadual sub-20 no ano passado, ele foi emprestado para jogar pelo Paulista no Paulistão deste ano, mas só fez seis jogos pelo clube de Jundiaí.

Neste segundo semestre o clube também havia liberado, por empréstimo, Roni para o Goiás. O atacante Rafinha, que já não fazia parte do elenco principal, foi cedido ao Ceará. Antes, ainda com Ney Franco, o clube se livrou de uma série de jogadores afastados pela diretoria, como Juan, Cortez, Rhodolfo, Wallyson, Cañete, João Filipe, Luiz Eduardo e Henrique Miranda.