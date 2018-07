São Paulo empresta meia-atacante Roni ao Goiás

SÃO PAULO - Sem ser aproveitado pelo técnico Paulo Autuori nas últimas partidas, o meia-atacante Roni deixou o São Paulo nesta quarta-feira, apenas três meses após fazer a sua estreia pelo clube. O jogador foi confirmado como novo reforço do Goiás, que o contratou por empréstimo até o final deste ano.

Roni, de 22 anos, se apresenta ainda nesta quarta ao Goiás, na Serrinha, para realizar exames médicos e assinar contrato com o seu novo clube. E a apresentação oficial do meia-atacante está marcada para quinta, após o treinamento do time, marcado para o CT Edmo Pinheiro.

Após se destacar pelo Mogi Mirim no último Campeonato Paulista, sendo inclusive eleito o craque do interior, Roni foi contratado pelo São Paulo e ganhou suas primeiras chances ainda com o técnico Ney Franco. O jogador, porém, perdeu espaço e não vinha sendo utilizado por Autuori. Assim, o clube optou por negociá-lo com O Goiás.