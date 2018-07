São Paulo empresta volante recém-promovido da base para o São Bento

O São Paulo emprestou nesta semana o volante Pedro Augusto ao São Bento, de Sorocaba. O vínculo vale até o fim de ano. O jogador foi apresentado na última quinta no time do interior.

Promovido da base tricolor no início desta temporada, o jogador continua nos planos do São Paulo, com quem teve contrato renovado até 2019. Com o empréstimo, a diretoria espera dar rodagem e experiência ao atleta. O mesmo aconteceu com o zagueiro Rony, que "subiu" neste ano e, após um jogo pelo time tricolor, foi emprestado ao CSA.

Pedro Augusto fez dois jogos com o time profissional do São Paulo. Atuou na derrota por 2 a 0 justamente para o São Bento, na estreia do Paulistão, e na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull, na última rodada da fase de grupos. O jovem tem a confiança da comissão técnica, mas a concorrência com Jucilei, Petros, Liziero e Hudson pesaram em seu empréstimo.

"Não vejo o São Bento como uma vitrine, estou aqui para fazer o meu trabalho que é jogar bola", afirmou o atleta em sua apresentação no novo time. "Sei que é um time sério e gostei da proposta que me fizeram aqui."