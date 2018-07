São Paulo empresta zagueiro Bruno Uvini ao Tottenham

Assim, esse período servirá para o zagueiro ser avaliado pela comissão técnica do clube inglês, que definirá no final de maio se vai adquiri-lo em definitivo junto ao São Paulo.

Apesar disso, o zagueiro garante estar empolgado com a oportunidade no futebol inglês. "Eles têm um projeto de renovar o elenco e querem que eu passe este período com a equipe para na próxima temporada já estar adaptado e pronto pra entrar no time", disse, ao site oficial do São Paulo.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Bruno Uvini teve poucas oportunidades entre os profissionais, disputou apenas seis jogos e não estava nos planos do técnico Emerson Leão para a sequência da temporada.

"É uma grande oportunidade que surgiu e não podia deixar passar. Já fazia um tempo que estávamos conversando e o Tottenham é um grande clube, com visibilidade mundial, e pediu para que eu já me apresentasse. Serão três meses para me adaptar ao futebol inglês, ao clube e à cultura. Vou ter um grande crescimento profissional e pessoal com esta escolha", afirmou o zagueiro.

A saída de Bruno Uvini coincide com a decisão do São Paulo de reduzir o elenco, que começou a temporada inchado e conta agora com quatro goleiros, quatro laterais, cinco zagueiros, dez meio-campistas e seis atacantes.