São Paulo encaminha a contratação de Juanfran, ex-Atlético de Madrid

O São Paulo está perto de anunciar mais um reforço: o lateral-direito espanhol Juanfran. Aos 34 anos, o jogador está livre no mercado após o fim de seu contrato com o Atlético de Madrid. Faltam apenas detalhes para Juanfran assinar vínculo por uma temporada com o clube tricolor, o que deve acontece neste final de semana.

Na última quinta-feira, o São Paulo já havia acertado a contratação de Daniel Alves. A chegada do lateral ex-Paris Saint-Germain não travou as conversas com Juanfran. Novo camisa 10 tricolor, Daniel Alves pode ser utilizado em outras posições.

As conversas com Juanfran tiveram início com o superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano. As partes mantiveram as tratativas e avançaram nesta sexta-feira. O anúncio do acerto deve acontecer neste final de semana.

Juanfran defendia o Atlético de Madrid e não chegou a um acordo para renovar com o clube espanhol. Ele iniciou a carreira no Real Madrid e teve passagens por Espanyon e Osasuña, além de ter defendido a seleção espanhola.

Além do recém-contratado Daniel Alves, o São Paulo tem o lateral-direito Igor Vinícius no elenco. O jovem de 22 anos está emprestado pelo Ituano até o fim desta temporada.