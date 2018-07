São Paulo encaminha a criação do novo cargo de diretor executivo

Dentro dos próximos dias o São Paulo vai ter um novo cargo na diretoria. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, anunciará para a função de CEO (diretor-executivo) Alexandre Bourgeois, matemático indicado pelo empresário Abílio Diniz, ex-dono do grupo Pão de Açúcar, e que vai cuidar de um novo plano de gestão e metas.

O novo cargo é uma sugestão do Instituto Áquila, empresa contratada por Aidar no ano passado para fazer auditoria nas contas do São Paulo e apontar possíveis melhorias na administração. O clube escolheu Bourgeois por sugestão de Diniz, torcedor fanático do time e que tem proximidade com a diretoria tricolor.

O novo dirigente jogou futebol pelo Bordeaux, da França, na década de 1980, antes de ingressar na faculdade. Bourgeois trabalhou também durante quatro anos como gestor no grupo Teisa, fundo de investimentos que estabeleceu parcerias com o Santos em transferências, como a saída de Neymar para o Barcelona.

A chegada do matemático integra outro pacote de planos de Aidar. O presidente planeja se aproximar de empresários são-paulinos para organizar um fundo financeiro com o intuito de ajudar na contratação de jogadores e nas finanças do clube. A efetivação de Bourgeois gera expectativa dentro do Morumbi para saber como o novo cargo vai funcionar. Apesar da experiência na área, o CEO nunca atuou diretamente em times de futebol e terá de superar possíveis dificuldades como a relação com os conselheiros e a dependência dos bons resultados da equipe nos campeonatos.