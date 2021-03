São Paulo encaminha acerto com Alex, ídolo do Palmeiras, para ser o técnico da equipe sub-20

Ídolo do Palmeiras, o ex-meia Alex tem tudo para ter sua primeira chance na carreira de treinador em um rival. O São Paulo acerta apenas os últimos detalhes para anunciá-lo como técnico da equipe sub-20, na vaga de Orlando Ribeiro, demitido em fevereiro.

Desde 2014, quando parou de jogar, Alex tinha intenção de continuar no futebol, trabalhando na beira do gramado. Nos últimos anos, enquanto atuava como comentarista na ESPN Brasil, ele se preparou para atuar na função, fazendo cursos. Em dezembro, o ex-meia se despediu da TV para entrar de cabeça na carreira de treinador.

Alex foi entrevistado pelos dirigentes do São Paulo em processo conduzido por Marcos Biasotto, gerente executivo da base, e causou uma boa impressão. A diretoria acredita que é importante ter um nome de peso e, principalmente com um histórico vencedor, para servir de exemplo para os garotos. O ex-meia deve começar o trabalho em abril.

A contratação do ídolo do Palmeiras também tem total aprovação de Muricy Ramalho. O agora coordenador técnico de futebol sempre defendeu que o clube deveria preparar um treinador na base para assumir o profissional, como foi com ele e Telê Santana.

Além do Palmeiras, Alex defendeu outras cinco equipes. Até hoje ele é considerado um dos maiores jogadores da história do Fenerbahçe, da Turquia. O ex-meia brilhou também pelo Cruzeiro e só não foi campeão em sua passagem pelo Flamengo.