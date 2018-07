São Paulo encaminha empréstimo do lateral Auro ao Sport

O São Paulo encaminhou o acerto da ida do lateral-direito Auro ao Sport, por empréstimo, até o fim da temporada. O jogador foi liberado do treino desta segunda-feira para acertar a transferência coincidentemente ao clube que será o adversário do time do Morumbi na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O lateral de 20 anos é formado nas categorias de base do clube. No começo desta temporada, foi emprestado ao Linense para a disputa do Campeonato Paulista. Depois, retornou ao São Paulo e teve poucas oportunidades. Com o técnico Edgardo Bauza, Auro atuou em algumas partidas do Campeonato Brasileiro como ala-direito, na função de Kelvin, como contra o Figueirense e o Vitória. Em ambas, não agradou e foi substituído no intervalo.

O Sport também recebeu outro jogador do São Paulo. O atacante Rogério fechou empréstimo de uma temporada. O time paulista, antes dono de 65% dos direitos econômicos dele, comprou a totalidade e depois vendeu 25% ao clube pernambucano por R$ 2,5 milhões.

O São Paulo aguarda nesta semana a chegada do meia peruano Christian Cueva, ex-Toluca. O jogador disputou até sexta-feira a Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e com a eliminação da equipe para a Colômbia, nas quartas de final, antecipará a chegada ao Brasil. Contratado por R$ 8,8 milhões, Cueva deve se apresentar ao São Paulo após alguns dias de folga. O jogador assinou contrato por quatro temporadas.

Nesta segunda-feira, o elenco voltou ao CT da Barra Funda após o empate em 2 a 2, com o Flamengo, em Brasília, e contou com a volta aos treinos do lateral-esquerdo Carlinhos e do volante Hudson. Ambos se recuperaram de lesões musculares e ficam à disposição para os próximos jogos. Contra o Sport, na quinta, Bauza conta com os retornos do zagueiro Lugano e do volante Thiago Mendes. A dupla cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está liberada para atuar.