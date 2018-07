São Paulo encaminha empréstimo do atacante Rogério ao Sport

O São Paulo deve fechar em breve a ida do atacante Rogério para o Sport por empréstimo de uma temporada. O jogador pretende ir para uma equipe onde possa ter mais oportunidades como titular. A negociação inclui ainda o pagamento de R$ 2,5 milhões por parte do clube pernambucano para adquirir 25% dos atuais 65% dos direitos econômicos que pertencem ao time paulista.

As negociações entre os clubes começaram há algumas semanas. O diretor-executivo do Sport, André Zanotta, veio à capital paulista para se reunir com dirigentes do São Paulo no CT da Barra Funda para tentar fechar a contratação. A equipe pernambucana é a vice-lanterna do Brasileiro, com apenas uma vitória em oito rodadas.

Rogério chegou ao clube do Morumbi em agosto do ano passado, quando assinou vínculo até 2018. O atacante pertencia ao Náutico e estava emprestado ao Vitória na ocasião. O camisa 17 atuou 19 vezes na temporada, quase sempre saindo do banco do reservas, e fez três gols. O último deles foi no fim de maio, no empate em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira.

Apesar de querido pela torcida, o atacante tem recebido poucas chances do técnico Edgardo Bauza. O argentino prefere escalar Rogério centralizado, enquanto o jogador prefere atuar pelas pontas, setor que tem grande concorrência no elenco. Insatisfeito no São Paulo, Rogério chegou a ficar fora da lista de relacionados para a partida com o Atlético-PR, no último sábado.