São Paulo encara clássico contra o Santos como chance de 'mudar a maré'

Após duas derrotas em casa, o São Paulo volta a jogar longe do Morumbi neste sábado, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Para os jogadores da equipe tricolor, a partida é uma chance de "virar a maré".

O atacante Pablo e o meia Igor Gomes valorizaram a importância do clássico para o São Paulo. A seis jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o time está em quinto lugar, com 52 pontos, quatro a menos do que o Grêmio, quarto colocado. O Santos está em terceiro, com 64.

"Já estava na tabela esse jogo, não temos que tratar como ruim. Temos que tratar como uma oportunidade. Se fizermos um grande jogo, a maré vai mudar. Temos que estar bem concentrados, é uma final para nós. Precisamos reagir, esse é o momento", afirmou Pablo.

"Vai ser um jogo importante, porque clássico é clássico, temos que ganhar, não tem outro resultado. Estamos trabalhando forte para ir lá e ganhar os três pontos. Como perdemos os pontos dentro de casa, temos que recuperar fora de casa. Vamos com força total, cada vez mais focados", disse Igor Gomes.

O clássico entre São Paulo e Santos será realizado no sábado, às 17h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor treina nas manhãs de quinta e sexta antes de viajar para Santos.