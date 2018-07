São Paulo testa reação e busca encaminhar vaga contra o Linense

Líder do grupo C no Campeonato Paulista, o São Paulo quer aproveitar que a turbulência diminuiu para começar a encaminhar a vaga nas oitavas de final. O time enfrenta o Linense, nesta quarta-feira, às 19h30, em São José do Rio Preto, com a chance de, a três rodadas do fim da primeira fase, ficar mais perto das quartas de final.

O momento do clube pode ser considerado favorável, embora esteja longe do ideal. O jejum de vitórias foi superado e agora são quatro jogos sem perder, três deles empates que impedem o time de desfrutar de mais confiança e de já estar com a vaga mais perto. O São Paulo está empatado com o Audax e tem somente dois pontos a mais que a Ferroviária.

"O sonho era já estar classificado, porque no meio disso tudo tem um jogo de Libertadores", afirmou o lateral-esquerdo Carlinhos. Depois do Linense, os compromissos serão contra o Oeste, no Morumbi, e o São Bento, em Sorocaba.

Para tentar terminar com a sequência irregular, o São Paulo vai ter os retornos de dois meias titulares. Ganso cumpriu suspensão contra o Santos e está confirmado. Michel Bastos se recuperou de lesão na coxa direita e volta depois de quatro jogos. Outra mudança a saída do zagueiro Lugano para a entrada de Rodrigo Caio.

A equipe ainda busca a primeira vitória como visitante em jogos oficiais em 2016. O único resultado positivo longe de São Paulo foi no amistoso de pré-temporada com o Cerro Porteño, no Paraguai.

O Linense vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Capivariano no último domingo. O time tem apenas o desfalque do atacante Cristiano para enfrentar o São Paulo. A equipe aposta na força ofensva para pontuar, pois tem o segundo melhor ataque do torneio, com 19 gols marcados.

FICHA TÉCNICA

LINENSE X SÃO PAULO

LINENSE: Oliveira; Paulo Henrique, Adalberto, Jorge Luiz e Rogério; Bileu, Zé Antônio, Leandro Brasília e Thiago Humberto; Anderson Aquino e William Pottker. Técnico: Moacir Junior.

SÃO PAULO: Denis, Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Daniel, Ganso e Michel Bastos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Vinícius Araújo

Local: Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view