São Paulo encara missão inédita para se recuperar de goleada

Os 4 a 0 sofridos diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro colocam pressão pela primeira vez sobre o trabalho do técnico Juan Carlos Osorio no comando do São Paulo. O colombiano teve a sua primeira derrota e agora cobra da equipe uma reação rápida para vencer já pela próxima rodada, quando será necessário buscar o feito inédito de ganhar do Atlético-PR em sua arena.

O estádio foi reinaugurado em 1999, ano em que o time do Morumbi perdeu por 4 a 1 no local e começou a sua sina. Ao todo foram 14 partidas, com dez derrota e quatro empates por competições como Brasileirão e Sul-Americana. "Sabemos que vai ser difícil, até porque joguei lá e sei que jogar com a torcida lá é complicado, mas temos total confiança e qualidade para fazer o resultado", disse o meia Michel Bastos.

Curiosamente, desde a inaguração da Arena da Baixada o São Paulo não jogou no estádio o confronto mais importante da história dos dois times. Em 2005, a equipe paranaense não pode mandar o primeiro jogo da decisão da Copa Libertadores em Curitiba por falta de capacidade no estádio. A partida foi transferida para o Beira-Rio, em Porto Alegre.

O episódio acirrou a rivalidade entre as equipes. "Depois de uma derrota como essa, as pessoas devem achar que a confiança está lá embaixo. Mas nada melhor que jogo como esse para fazer o resultado e tudo voltar ao normal. Estamos indo lá da mesma forma que fomos contra o Palmeiras, para tentar ganhar o jogo".

A última partida do São Paulo na Arena da Baixada foi em 2011, quando perdeu por 1 a 0, gol de Guerrón. No ano seguinte a equipe de Curitiba disputou a Série B e nos anos seguintes recebeu a equipe do Morumbi em outros estádios, já que a sua arena passava por obras para sediar a Copa do Mundo.