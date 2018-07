São Paulo encara o Flamengo para ir às semifinais da Copinha

Sob forte esquema de segurança, São Paulo e Flamengo disputam uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira, às 19h30. O jogo foi transferido para a Arena Barueri, em Barueri (SP), depois que torcedores do time tricolor entraram em confronto com policiais militares, guardas municipais e segurança durante a vitória por 4 a 0 sobre o Rondonópolis, no último domingo, em Mogi das Cruzes (SP).

Além de mudar o local da partida, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu cobrar ingressos para a partida. As entradas custam de R$ 20 a R$ 40, dependendo do setor.

A Torcida Tricolor Independente está proibida de entrar no estádio com instrumentos musicais, faixas e bandeiras que façam alusão à facção. As organizadas do São Paulo também terão de ficar em um setor isolado dos "torcedores comuns".

O São Paulo é favorito para avançar à semifinal. O time tem o melhor ataque do torneio, com 21 gols. No outro jogo do dia, o América-MG enfrenta o Bahia em Mogi das Cruzes, às 17 horas.