São Paulo encara o Fluminense de olho na parte de cima da tabela do Brasileirão

Depois de duas semanas sem disputar uma partida, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Fluminense, neste domingo, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma sequência de resultados positivos na competição, o time se afastou da zona de rebaixamento e agora começa a olhar para o lado de cima da tabela de classificação.

Se por um lado o técnico Hernán Crespo teve um período mais longo para treinar seus atletas, aproveitando a parada no torneio nacional para a realização de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, por outro ele tem um grande problema para resolver na ala-direita do time, posição que ficou sem um especialista para este confronto.

O titular Daniel Alves não se reapresentou na volta das partidas e avisou a diretoria que não entrará em campo até ter sua dívida quitada. Os dirigentes então tomaram a decisão de que ele não veste mais a camisa tricolor. Sem o titular, Crespo também não pode escalar o reserva Igor Vinícius, suspenso para o duelo. Outro especialista na lateral é Orejuela, que ainda não vingou no time e está com um problema muscular.

Com isso, Crespo terá de improvisar algum jogador no setor e o mais cotado é o atacante paraguaio Galeano, que já foi utilizado na função em algumas partidas pelo Campeonato Paulista. É importante lembrar que no esquema de jogo do São Paulo, com três zagueiros, o ala atua como um meio-campista, então o fato de não ser lateral de origem não é tão problemático.

Na zaga, Miranda, que estava na seleção, vai reforçar o time e atuar ao lado de Bruno Alves e Léo no trio defensivo. Crespo também poderá ter o novo contratado no banco caso queira, pois o volante Gabriel Neves já está com sua documentação regularizada e viajou com o time. A tendência é que ele fique como opção para o segundo tempo.

Mesmo sendo fora de casa, o São Paulo sabe que a vitória será importante, pois ficará com os mesmos pontos do Fluminense, seu adversário. O time carioca, por outro lado, quer continuar sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e terá o retorno do artilheiro Fred, poupado contra a Chapecoense.

O técnico Marcão usará ele no comando de ataque no lugar de Bobadilla, e Caio Paulista é o mais cotado para a vaga de Lucca, com uma lesão na coxa esquerda. O colombiano Jhon Arias, que viajou para o enterro da avó em seu país e só retorna neste sábado, deve ficar fora da partida. Luiz Henrique deve ser mantido como titular.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x SÃO PAULO

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Técnico: Marcão.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Liziero, Benítez (Gabriel Sara) e Reinaldo; Rigoni e Luciano. Técnico: Crespo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).