São Paulo encara o Fluminense por cumprimento de meta pré-Copa

SÃO PAULO - Já na sexta rodada do Brasileirão o São Paulo tem um compromisso decisivo para alcançar o objetivo traçado pelo técnico Muricy Ramalho antes da parada para a Copa. Nesta quarta-feira, no Rio, o time tem um confronto direto contra o Fluminense para aproveitar a boa fase e entrar no G-4 em caso de vitória.

Os dois tricolores têm nove pontos cada, com os cariocas em vantagem na quinta colocação pelo número de vitórias. Sem o atacante Fred, o Fluminense perde força, enquanto o São Paulo procura manter a confiança pela conquista da primeira vitória como visitante, contra o Flamengo, também no Maracanã.

"Será um jogo mais difícil e que pode nos deixar na liderança do campeonato. Mesmo fora de casa, temos que buscar pontos para não sair na ponta da tabela", explicou o meia Ganso. A recente boa fase do jogador é uma das apostas de Muricy, que deve manter os mesmos titulares da última rodada e não realizou treinos específicos para o jogo desta quarta-feira. O elenco fez apenas atividades leves para descansar.

Ganso tem sido decisivo nas últimas rodadas e admitiu ontem que caso estivesse jogando nesse mesmo nível meses atrás, teria mais chances de ser convocado para a Copa. "Sei das minhas qualidades e que poderia ainda estar lá (na seleção). Vou trabalhar muito para em um futuro próximo voltar", afirmou. "A cobrança sempre será grande porque ser o camisa dez do São Paulo não é para qualquer um", comentou.

Ao lado do Inter, o São Paulo é o único invicto do Brasileirão e vai apostar nos contra-ataques para chegar à terceira vitória. O time voltou a confiar na defesa, que não levou gols contra o Flamengo, e tem no setor ofensivo a grande força para buscar entrar no G-4.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivelton e Carlnhos; Diguinho, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sóbis e Walter. Técnico: Cristóvão Borges.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucas Silva, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Alexandre Pato, Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

Árbitro: Paulo Godoy Bezerra (SC)

Local: Maracanã

Horário: 22h

Transmissão: Globo e Band