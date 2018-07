São Paulo encara o Grêmio pelo Brasileirão para tentar apagar vexame

SÃO PAULO - O São Paulo volta a jogar neste sábado no Morumbi depois de 34 dias e no reencontro com a torcida, a ordem contra o Grêmio, pelo Brasileirão, é apagar o vexame da goleada sofrida por 5 a 2 diante do Fluminense. A equipe precisa retomar a confiança e o futebol que vinha apresentando.

Os quatro gols sofridos no segundo tempo deixaram os jogadores com a feição séria durante o treino. O técnico Muricy Ramalho contou que se reuniu com o elenco para conversar e tentar identificar o que houve de errado no desastroso jogo no Maracanã. A derrota foi a maior do time nos últimos três anos. "Chegamos à conclusão de que deixamos demais o Fluminense jogar e como eles têm um time talentoso, levaram vantagem", explicou.

Muricy evitou culpar as falhas da defesa pela derrota, mas disse que o time todo se acomodou com a vitória parcial no segundo tempo, deixou de marcar a saída de bola e permitiu a reação dos mandantes. Apesar de prometer uma postura diferente contra o Grêmio, o técnico não confirmou a escalação e nem realizou trabalho tático específico para o confronto. Nesta sexta-feira, no único dia disponível para ajeitar o time, preferiu comandar uma atividade em campo reduzido.

"Para definir a equipe vamos deixar até a hora da partida. Tivemos dois jogos com viagem e temos que fazer exames para ver o desgaste dos jogadores e decidir quem vai jogar", disse.

A novidade no time é o retorno do lateral-direito Douglas. Recuperado de estiramento na coxa esquerda, o jogador está relacionado e pode voltar ao time titular na vaga de Paulo Miranda, zagueiro de origem, que atuava improvisado na posição. O jogo marca o retorno da equipe ao Morumbi depois de mais de um mês. O estádio recebeu o show da banda inglesa One Direction e fez o time a mandar dois jogos no Pacaembu e um na Arena Barueri.

Contra o Grêmio, Muricy prevê dificuldade para superar a forte marcação e quer que o São Paulo tenha paciência para manter a posse de bola até achar os espaços na defesa adversária.

O vice-líder do Brasileirão, do técnico Enderson Moreira, tem uma dúvida para escalar o time. Com o meia Alan Ruiz suspenso, a equipe embarcou para São Paulo sem ter definido o substituto. O veterano Zé Roberto é o favorito para a vaga.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Douglas, Edson Silva, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Alexandre Pato, Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Werley e Breno; Ramiro, Riveros, Zé Roberto, Rodriguinho e Dudu; Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Estádio do Morumbi

Horário: 21h

TV: Pay-per-view