São Paulo encara o Inter em prévia da Libertadores

Ainda que sem a mesma relevância, o ensaio deste domingo tem muito valor para o São Paulo. O time ainda não venceu no Brasileiro. Superar o Inter, no mesmo palco do grande jogo pela Libertadores, será uma injeção de ânimo para o time tricolor, enfim, engrenar na competição nacional.

Com apenas um ponto conquistado nas duas primeiras rodadas, a equipe do Morumbi quer reagir e acumular pontos nos cinco jogos que restam no Brasileiro até o início do recesso para o Mundial. Ricardo Gomes evitou reforçar o clima de revanche, mas admite que a derrota na final da Libertadores de 2006 para o Inter traz motivação.

O São Paulo sofreu com a falta de ritmo dos reservas nas rodadas iniciais. Vem de empate com o Flamengo no Rio (1 a 1) na estreia e derrota em casa de virada para o Botafogo, por 2 a 1. Para compensar, Ricardo Gomes promete colocar os titulares em Porto Alegre.

A exemplo do jogo de volta contra o Cruzeiro na Libertadores, Washington não foi relacionado para a partida. "Quero o Washington no grupo, mas moralizado", disse Ricardo Gomes. O atacante, de 35 anos, reclamou publicamente da reserva e foi punido. Com proposta do Atlético-PR, pode deixar o clube.