São Paulo encara o líder para testar qual a real ambição no campeonato

Se para algumas equipes enfrentar o líder do campeonato é um desafio, o São Paulo tenta encarar como oportunidade. Para o time do Morumbi, enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 22h, em Belo Horizonte, servirá como um teste real das ambições da equipe na tabela do Brasileiro.

O São Paulo buscou se apegar a alguns fatores para acreditar na possibilidade de derrubar o favorito. Os jogadores ressaltaram que jogar no estádio do Mineirão, local da partida de hoje, é mais fácil do que suportar a pressão da torcida no Independência e ainda terão a volta de Luis Fabiano e Ganso, que voltam de suspensão e devem ser titulares.

"Não tem coisa melhor do que enfrentar o líder agora. Viemos de um bom resultado, ganhamos do atual bicampeão brasileiro (Cruzeiro)", disse o atacante Alexandre Pato. "Podemos chegar ao G-4. Um bom resultado vai nos dar bastante confiança", acrescentou.

O técnico Juan Carlos Osorio deve mandar a campo uma escalação um pouco mais cautelosa. Centurión deve sair da equipe para a entrada de Luis Fabiano. O volante Thiago Mendes continua improvisado na lateral-direita, já que Bruno não se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo.

No Atlético-MG, a dúvida do técnico Levir Culpi é entre os meias Cárdenas e Dátolo. O atacante Luan, com problema no joelho direito, continua fora. Os jogadores reprovaram uma declaração de Pato, que comentou que jogar no Mineirão seria mais fácil por parecer campo neutro. "Neutro para ele. É nossa casa. A torcida vai comparecer e vamos dar essa resposta", disse o lateral-direito Marcos Rocha.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Giovanni Augusto, Cárdenas (Dátolo); Thiago Ribeiro e Lucas Pratto. Técnico: Levir Culpi.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Thiago Mendes, Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Carlinhos; Lucão, João Schmidt, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Juiz: Dewson de Freitas (PA)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 22h

Transmissão: Band e Globo