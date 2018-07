São Paulo encara Sport em busca dos primeiros pontos fora de casa

O São Paulo vem de derrota no clássico para o Corinthians, ainda não pontuou fora de casa neste Campeonato Brasileiro e vai tentar isso no duelo desta quarta-feira, às 19h30, com o Sport, na Ilha do Retiro. Desde a derrota no domingo, a defesa vem sendo contestada, mas o técnico Rogério Ceni fez treino fechado e não indicou se pretende fazer mudanças.

O zagueiro Maicon, que falhou no segundo gol, vem sendo contestado, mas foi relacionado para a partida em Recife. Os jogadores sabem que é o momento de reação, até porque um time que sonha algo na competição não pode ficar tantas partidas sem marcar pontos como visitante.

"O time todo ficou um pouco abalado pela campanha no Brasileiro. Estamos conversando ao máximo para pontuar fora. É trabalhar, se empenhar porque uma hora vamos conseguir o resultado. O Rogério trabalha muito, quer sempre o melhor para a equipe. Vamos estudar o Sport para sair com a vitória", explicou Junior Tavares.

O lateral-esquerdo lembra que o time precisa reagir na temporada, ainda mais porque vem de eliminações em todos os campeonatos que disputou. A intenção é voltar a ter uma força defensiva e apostar na boa fase do atacante Lucas Pratto na frente para conquistar a primeira vitória fora de casa neste Brasileirão.

"Nosso time chama muito a atenção por causa do ataque. Chegamos a ser o melhor ataque do Brasil e por isso os clubes começaram a nos observar. Mas todo mundo deve pensar no São Paulo, manter a cabeça aqui porque temos grandes chances de ser campeões brasileiros. Queremos a primeira vitória fora de casa", comentou.

Para a partida, o São Paulo tem dez desfalques, entre eles Cueva e Rodrigo Caio, que estão com as seleções nacionais, além de Maicosuel e Araruna, que aprimoram a forma. Os outros (Bruno, Buffarini, Denis, Morato, João Schmidt e Thiago Mendes) estão machucados. A novidade entre os convocados é o volante Wesley, que está recuperado de lesão.

FICHA TÉCNICA:

SPORT x SÃO PAULO

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander; Rithely, Patrick e Thallyson; Thomás, André e Osvaldo.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Militão, Maicon (Lugano) e Lucão; Wesley, Jucilei, Cícero e Junior Tavares; Marcinho, Pratto e Wellington Nem.

Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC).

Local: Ilha do Retiro, em Recife.

Horário: 19h30.

Na TV: Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo.