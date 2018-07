São Paulo encara trauma de jogar na Arena da Baixada Não há mais tempo para vacilos. Se quiser ainda sonhar com uma vaga na Libertadores e amenizar a vertiginosa queda de produção que teve no segundo turno do Brasileirão, o São Paulo precisa vencer. E, no caso do jogo desta quarta-feira, isso significa lidar com um dos maiores fantasmas que assombram o clube nessas últimas décadas. Depois de acabar com um jejum de nove jogos sem vitórias no campeonato, o time enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba - uma combinação nada agradável na história são-paulina.