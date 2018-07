São Paulo encara XV de Piracicaba para se manter com 100%

Com a Copa Libertadores se avizinhando e prometendo combates ferozes, o São Paulo tem como meta somar o máximo de pontos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista (esta é a terceira) e por isso vencer o XV de Piracicaba, neste sábado, às 19h30, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, é parte fundamental do plano de manter o bom início para depois focar na competição continental.

A falta de resistência dos primeiros adversários e o elenco cheio de opções indicam que, salvo uma hecatombe impensável, a caminhada pela fase de grupos no Paulistão será tranquila, exatamente o oposto ao que se espera na Libertadores. Assim, não chega a ser absurdo dizer que o XV de Piracicaba entra na galeria dos sparrings antes do provável encontro contra o Corinthians logo na estreia, no próximo dia 18.

O elenco tenta pensar apenas no Estadual e concentra forças para manter o bom início. Os jogos têm servido como complementação à pré-temporada, que foi bastante focada na parte física. A expectativa é de que a evolução técnica e de entrosamento do time aconteça gradativamente.

Prova de que a primeira fase será levada a sério é que o técnico Muricy Ramalho pretende colocar em campo a maior parte da equipe que considera titular. Dos que não começaram contra o Capivariano, por enquanto só Luis Fabiano tem a volta confirmada. "Ele é o titular. Colocamos o Pato e o Kardec para ele descansar, o pensamento na quarta era esse. Em Penápolis colocamos o Pato 10 minutos e isso é ruim. Queria vê-lo num jogo inteiro e disse que ele precisa brigar mais e que tem de ser o ano todo assim", disse o treinador. Com a volta do artilheiro, a dúvida é quem deixa a equipe entre Alexandre Pato e Alan Kardec.

A preocupação com o estado dos jogadores também pode acarretar algumas mudanças de ordem física. "Haverá mudanças, mas poucas", afirmou Muricy Ramalho, que quer dar rodagem para os atletas mostrarem serviço.

O jogo também marcará um reencontro tenso entre Maicon e a torcida após o volante ser vaiado por parte dos presentes na última quarta-feira. Após desabafar e reclamar do exagero das críticas, ele ganhou voto de confiança do treinador e pode começar jogando porque Souza continua fora por causa de uma pancada na perna direita. "Conversamos e ele está tranquilo porque isso não é todo mundo. Ele nos ajuda muito", defendeu Muricy Ramalho.

Além de Souza, o São Paulo não terá o lateral-esquerdo Carlinhos, com trauma no joelho esquerdo. O zagueiro Rafael Toloi pode ser preservado por ter levado uma paulistinha.