São Paulo encerra jejum no Brasileiro e bate o Vitória em Salvador

O São Paulo voltou a sair de campo com os três pontos conquistados em uma partida do Campeonato Brasileiro. Após seis jogos sem vencer, o time derrotou o Vitória por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, no Barradão, em Salvador, pela 31ª rodada da competição. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Bruno Alves, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe de Diego Aguirre chegou a 56 pontos na tabela e encostou no Internacional, que tem 57 e joga logo mais, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, no Rio. O triunfo também assegura aos são-paulinos a quarta posição independentemente do confronto entre Grêmio e Sport, neste sábado, em Porto Alegre, pois os gaúchos têm 52. Já a equipe baiana permanece no Z-4: é a 17ª colocada, com 33.

Na próxima rodada, o Vitória sai de casa para enfrentar o Paraná, domingo (4/11), às 17h, mesmo dia e horário do jogo entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Para esta partida, o time paulista não poderá contar com o volante Hudson, punido com o cartão amarelo em Salvador (foi o terceiro dele, que precisará cumprir suspensão automática).

São Paulo aproveita espaços, Vitória vacila

Aguirre resolveu manter quase toda a equipe que havia empatado sem gols com o Atlético-PR, na rodada anterior. A exceção foi o lateral-direito Bruno Peres, de volta à equipe na vaga de Araruna. Na prática, o time se armava num 4-4-2 quando não tinha a bola, com Diego Souza e Gonzalo Carneiro mais adiantados. Na hora de contra-atacar, a segunda linha com Rojas, Luan, Hudson e Reinaldo avançava.

Com muitos espaços deixados pela marcação do Vitória, não foi difícil para os paulistas criarem diversas oportunidades de gol. Rojas, Diego Souza, Luan... todos obrigaram o goleiro Ronaldo a trabalhar. Aos 36 do primeiro tempo, porém, ele não conseguiu evitar o gol. Rojas recebeu na direita e cruzou para trás, rasteiro. O zagueiro Bruno Alves completou de primeira e marcou. No lance, os baianos reclamaram de impedimento de Gonzalo Carneiro, que estava perto de Ronaldo no momento da conclusão e em posição irregular, mas não chegou a participar diretamente do lance. O árbitro Pedro Vuaden consultou o auxiliar e validou o gol: 1 a 0.

Já o Vitória até tinha boas chegadas quando Rhayner buscava o drible. Faltava, porém, caprichar na finalização. Maurício Cordeiro e Willian Farias tiveram chances de concluir de frente para a meta de Jean, mas isolaram. No segundo tempo, o técnico Paulo Cézar Carpegiani resolveu trocar Erick por Neilton (que passou pelo São Paulo no ano passado).

Rojas sai com suspeita de lesão no joelho

A vitória tricolor só não foi mais comemorado devido a um lance envolvendo o equatoriano Rojas, aos 16 da etapa final. Na hora de chutar uma bola ao gol, o joelho direito dele ficou preso no gramado. Imediatamente, o jogador caiu no gramado, aparentando muitas dores. Precisou sair na maca, substituído por Everton Felipe.

Na transmissão da partida pelo Pay-Per-View, foi informado que a suspeita inicial do médico José Sánchez era de lesão no ligamento patelar. Vale lembrar que o São Paulo já tem sofrido muito no returno por conta da ausência de seu outro ponta, Everton, fora de combate devido a várias lesões musculares.

Em campo, o time de Aguirre também sentiu o cansaço e deixou o Vitória chegar com algum perigo. Aos 34, por exemplo, o goleiro Jean salvou o que seria o gol de empate do adversário após chute bem colocado de Maurício Cordeiro. Ao apito final, porém, o jogador acabou perdendo a cabeça: ex-atleta do Bahia, foi provocar a torcida do rival e recebeu o cartão vermelho.

FICHA: VITÓRIA 0 x 1 SÃO PAULO

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias (Léo Ceará), Rodrigo Andrade e Rhayner; Erick (Neilton), Maurício Cordeiro e Lucas Fernandes (Wallyson). Técnico: Paulo Cézar Carpegiani.

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Hudson e Diego Souza (Nenê); Rojas (Everton Felipe), Gonzalo Carneiro (Tréllez) e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

GOL: Bruno Alves, aos 36 do primeiro tempo.

ÁRBITRO: Leandro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS: Lucas Ribeiro (Vitória); Hudson e Gonzalo Carneiro (São Paulo).

CARTÃO VERMELHO: Jean (São Paulo).

LOCAL: Barradão, em Salvador.

PÚBLICO: 11.714.

RENDA: R$ 122.074,00.