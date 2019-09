São Paulo encerra preparação para jogo contra o CSA com todo o elenco disponível

Quem estava no departamento médico do São Paulo não está mais e o técnico Cuca pôde contar com todo seu elenco no treino deste sábado no CT da Barra Funda. O time encerrou a preparação para o jogo deste domingo diante do CSA, no Morumbi, às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperados de suas respectivas lesões, o meia Hernanes (coxa) e os atacantes Toró (coxa), Pablo (ligamento do tornozelo) e Alexandre Pato (edema na coxa) voltaram a participar normalmente das atividades no clube e estão confirmados para o compromisso deste fim de semana pela competição nacional, na qual os paulistas ocupam o quinto lugar na tabela de classificação, com 31 pontos.

Da atividade, que contou com ensaios de posicionamento e bolas paradas, participaram ainda os jogadores que estavam com as seleções brasileiras principal e olímpica, como Daniel Alves, Igor Gomes, Antony e Walce. Todos também ficam à disposição de Cuca.

Os únicos atletas que não terão condição de jogo na partida deste domingo são o volante Hudson e o lateral-direito Igor Vinicius, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota de 1 a 0 para o Internacional, em Porto Alegre, pela rodada anterior.

O time do Morumbi tenta encerrar um jejum de três jogos sem vencer - e nem sequer marcar gols - na competição nacional, buscando se reaproximar dos líderes na tabela de classificação.