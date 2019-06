São Paulo encerra sequência que o deixou em crise e revê Pacaembu

A sequência de cinco jogos em 15 dias do São Paulo, enfim, terminará neste domingo, no confronto com o Cruzeiro. A série de partidas era preocupação da comissão técnica por conta do desgaste dos atletas, mas virou dor de cabeça maior devido aos resultados. Nos quatro duelos, a equipe perdeu três e empatou um sem marcar gol, foi eliminada da Copa do Brasil e entrou em crise.

A sequência teve início no dia 19, quando o São Paulo empatou por 0 a 0 com o Bahia. De lá para cá, o time tricolor foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo Bahia, com duas derrotas por 1 a 0, e também perdeu o clássico contra o Corinthians por 1 a 0.

As atuações e a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil foram motivos para a torcida protestar no último sábado de manhã, enquanto o elenco fazia o último treino antes de encarar o Cruzeiro. Restam agora apenas 32 jogos para o São Paulo até o fim de 2019, e o técnico Cuca traçou planos:

"A vaga da Libertadores começa pelo primeiro, vamos pensar. Podemos pensar em ser campeões. Tenho que ter a grandeza de pensar, mesmo em um momento ruim. Quando você não tem mais condição de ser campeão, é uma coisa, mas todos têm", disse Cuca.

"Ser campeão aqui é o que mais quero, mas temos que ter calma, deixar as coisas fluírem naturalmente. É um time jovem e novo. Foram peças trazidas recentemente, requer um tempo para essa engrenagem funcionar", completou o técnico.

Além de iniciar a trajetória para "terminar o ano bem", como Cuca disse, o São Paulo vai reencontrar o Pacaembu neste domingo após três meses. Isso porque o Morumbi está à disposição para a realização da Copa América.

Será o quinto jogo do São Paulo no estádio municipal nesta temporada, o quarto como mandante. No Paulistão, a equipe venceu o Mirassol e São Bento, e perdeu para Guarani e Santos (como visitante).

Após os protestos de sábado, Cuca espera o apoio da torcida nas arquibancadas do Pacaembu. O jogo começa às 16h e é válido pela sétima rodada do Brasileirão.

"Já participei disso em muitos clubes. É o outro lado. Um mês atrás estávamos no Morumbi com todos nos incentivando para a final. Agora é o outro lado contrário, lado o qual nós nos pusemos. Torcedor tem todo direito e razão. Eu quero passar uma mensagem para o torcedor, eles têm todo o direito, porém não estamos de braço cruzado, nós vamos trabalhar. Não percam a confiança, o resultado vai vir. É normal, em um campeonato, um time passar um tempo instável. O que ganha é o que passa por um menor tempo essa instabilidade. Graças a Deus temos uma oportunidade no domingo de cortar essa mal momento que a gente vive. Nós ficamos mais fracos sem o torcedor. Que venha, proteste. Sou sempre favorável ao diálogo. Mas domingo não pode protestar, tem que apoiar para termos uma chance maior de vencer", declarou Cuca.

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Walce, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Hernanes; Helinho, Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique, Lucas Silva (Ariel Cabral), Robinho, Thiago

Neves e Marquinhos Gabriel; Fred. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Braulio da Silva Machado.

Local: Pacaembu.

Horário: 16h.

TV: Pay-per-view.